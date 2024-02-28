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На участке трассы М-12 в Татарстане повысилась скорость мобильного интернета

На участке трассы М-12 в Татарстане повысилась скорость мобильного интернета

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, расширила LTE-покрытие на семидесятикилометровом участке федеральной трассы М-12 и в прилегающих к дороге населенных пунктах у западной границы республики. Оператор построил здесь новые базовые станции и установил дополнительное телеком-оборудование. В результате проведенных работ скорость мобильного интернета для автомобилистов и жителей ближайших деревень выросла на 30%.

Цифровая экосистема разогнала интернет на территории Кайбицкого, Апастовского и Верхнеуслонского районов, по территории которых проходит новая трасса М-12 на западе республики. Работы по модернизации и обновлению сети затронули прилегающие населенные пункты и семидесятикилометровый участок автодороги от границы Чувашии до развязки М-12 с Р-241 около села Коргуза. Каждый день тысячи проезжающих автомобилистов пользуются здесь голосовой связью и мобильным интернетом. К примеру, с момента открытия М-12 два месяца назад, по ней зафиксировали уже больше 3 млн проездов.

«Трасса М-12 стала альтернативным удобным и быстрым способом добраться из Москвы и Нижнего Новгорода до Казани. Новой дорогой в феврале в том числе воспользовались многочисленные участники и гости первых в истории мирового спорта «Игр будущего», которые сейчас принимает столица Татарстана. Модернизацией сети на трассе М-12 компания продолжает проект по улучшению качества связи на федеральных и региональных трассах республики. Ранее МТС прокачала сеть на трассе М-7 на восточном и западном выездах из Казани, а также на северной окраине Татарстана. В течение года планируется запуск дополнительных базовых станций LTE на новых участках трассы М-12, а также модернизация оборудования к востоку от Казани до границы с Башкортостаном», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

Расширение покрытия LTE и укрепление голосовой связи на трассах поможет татарстанцам и проезжающим через регион автомобилистам оставаться на связи в пути, пользоваться онлайн-картами, чтобы выстраивать более точный и безопасный маршрут, оплачивать покупки на АЗС, совершать операции в онлайн-банке, регистрироваться и онлайн покупать билеты на мероприятия, а также пользоваться другими привычными цифровыми сервисами.

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