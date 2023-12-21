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На трассе М7 в Татарстане улучшился мобильный интернет

На трассе М7 в Татарстане улучшился мобильный интернет

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на трассе М7 на северо-восточной окраине Татарстана возле села Поисеево Актанышского района. Также LTE появился на участке дороги в юго-западном направлении от Казани, по дороге в Введенскую слободу, здесь оператор установил новое телеком-оборудование. На выезде из Казани с восточной и западной стороны, экосистема провела оптимизацию работы существующей сети. Проведенные работы позволили увеличить скорость мобильного интернета для татарстанцев и проезжающих по федеральной трассе автомобилистов из других регионов на 30 процентов.

Фото: ПАО МТС

На северо-восточной границе Татарстана автомобильная дорога М7 «Волга» пролегает по территории Актанышского района, граничащего с Республикой Башкортостан. Здесь вблизи села Поисеево МТС установила новое телеком-оборудование, благодаря чему сельчанам и водителям, проезжающим по трассе рядом, стал доступен высокоскоростной интернет. Появился LTE и на участке М7 около села Введенская Слобода недалеко от ИТ-города Иннополис.

Работы по улучшению связи прошли также на выезде из столицы Татарстана. Так, скорости интернета разогнали на участке пути на повороте на трассу М-7 с Горьковского шоссе, где располагаются технополис Новая Тура и крупный промышленный парк Зеленодольск, в котором свои проекты реализуют крупные ритейлеры и производители. Улучшили связь и возле поселка Займище, через который проходит не только автотрасса М7, но еще и железнодорожные пути Горьковской железной дороги. На восточном выезде из Казани, МТС модернизировала оборудование возле села Чебакса.

Теперь автопутешественники и водители, проезжающие по этим участкам трассы М7, смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами на высоких скоростях: использовать телефон как навигатор и изучать карты онлайн, слушать музыку, бронировать жилье и оплачивать покупки в магазинах и на заправках.

«Через Татарстан проходит несколько автотрасс федерального назначения, сегодня открывается еще одна – М12, которая соединит Казань, Нижний Новгород и Москву. Существующие трассы круглый год пропускают огромный трафик автомобилей. В дороге не обойтись без качественной связи и быстрого интернета, поэтому с помощью технологии Big Data мы оцениваем наиболее загруженные участки и укрепляем связь в них. Стабильная связь сделает поездки гостей республики безопаснее и комфортнее, а живущие в прилегающих к М7 населенных пунктах татарстанцы смогут с комфортом общаться по телефону и использовать смартфон для учебы, работы и развлечений», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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