«На стажировке нас запомнили, потому у нас глаза горели»

Как в 19 лет писать код

Катерина Молотова из Ростова-на-Дону не только не побоялась самостоятельно переехать в другой город ради новой профессии, но и убедила родителей, что решение учиться в школе программирования никак не повлияет на основную учебу в колледже. Катя рассказала о том, как за два года окончить колледж с красным дипломом, параллельно освоить ИТ-профессию в «Школе 21» и стать стажером в крупной компании.

О выборе профессии

Никогда не думала о карьере в ИТ. В детстве училась в художественной школе и хотела стать дизайнером-модельером: моя мама — швея, у нее свое ателье, и я мечтала о совместном бизнесе. В какой-то момент родители подарили мне графический планшет, на котором я сначала рисовала, а потом делала анимацию. Программирование, как считают мама и папа, стало логичным продолжением этого увлечения.

Информатика, математика и физика — предметы, которые я обожала в школе. Заканчивая 9-й класс, поняла, что идти в 10-й не хочу. Тогда я выбрала лучший колледж в родном Ростове-на-Дону и поступила на специальность с самым высоким баллом — «Программирование в компьютерных системах».

Колледж дает неплохую базу, но мне хотелось большего, и я стала искать дополнительные курсы. Друг прислал список бесплатных школ программирования, среди них оказалась «Школа 21», которая меня заинтересовала необычной методикой «равный равному», когда учиться нужно друг у друга без оценок и менторов.

О первой победе

В первый день интенсива я оказалась перед компьютером и не сразу сообразила, что нужно делать. Помогло то, что за день до этого в школе я познакомилась с общительной девочкой. У нее это был уже второй интенсив, и она легко собирала вокруг себя людей, у которых можно было набираться опыта.



Когда началось программирование, пригодились знания, полученные в колледже. Хотя я не изучала язык С, но знала C Sharp, Python и немного HTML и CSS, и понимание синтаксиса и алгоритмов мне сильно помогло, так что ко мне за помощью стали обращаться и другие участники. У нас сформировалась хорошая команда, и когда мы поступили на основу, первый групповой проект писали вместе.



О том, что я прошла бассейн и меня взяли на основу, я узнала 1 апреля — сначала даже не поверила. Окончила третий курс в колледже и переехала в Казань. Мне удалось договориться о свободном посещении колледжа с возможностью приезжать, если это будет необходимо. Забегая вперед, скажу, что колледж я окончила с красным дипломом.

Пока училась в «Школе 21», начала подрабатывать: сначала была волонтером на интенсиве, а затем устроилась специалистом техподдержки. Я немного переживала, как буду всё совмещать, но человек, который по-настоящему чего-то хочет, всегда найдет возможность. В техподдержке я проработала 9 месяцев — до сдачи диплома в колледже. Для себя решила, что как только я его окончу, буду искать работу программиста.

О ценной поддержке

Первые полгода, когда я начала учиться на основе, я жила в общежитии школы, и это оказалось классным опытом. Атмосфера внутри напоминает пионерский лагерь: много людей, все дружелюбные и веселые. Когда я стала работать, то сняла квартиру. Первое время такая самостоятельность была непривычна: дома в Ростове-на-Дону я жила с папой, мамой, младшим братом и тремя кошками, а здесь оказалась совсем одна. Ко мне уже несколько раз приезжали родители. Чтобы не было грустно, привезли мне домашние вещи: ковер, плюшевые игрушки, одеяло и даже одну кошку. Я очень благодарна семье за поддержку: родители сказали, что я всегда могу вернуться домой. Но пока я справляюсь, и это вдохновляет.

Для участия в отборочном интенсиве можно оставить заявку на сайте школы https://21-school.ru/ . Ближайший стартует в Казани 22 января 2024 года.