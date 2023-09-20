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На самой «качающей» улице Казани ускорили мобильный интернет

На самой «качающей» улице Казани ускорили мобильный интернет

Фото: пресс-служба МегаФона

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Казанцы стали потреблять больше мобильного трафика. Аналитики МегаФона посчитали, что в августе 2023 года объем передачи данных в сравнении с тем же периодом 2022 года вырос на 41%.

С начала года местные жители и гости города, абоненты компании, загрузили порядка 50 тысяч терабайт информации — это 40% суммарного интернет‑трафика региона. В ответ на увеличившийся спрос инженеры оператора модернизировали существующую телеком‑инфраструктуру и расширили зону действия сети во всех районах города. Проведенные работы помогли снять часть нагрузки с действующих базовых станций, увеличить покрытие, емкость и скорость соединения.

Технические специалисты разогнали мобильную передачу данных в крупных жилых комплексах, среди которых «Видный», «Нобелевский», «Уникум на Новаторов», «Огни Казани», «Авалон Сити» и другие. Сигнал стал устойчивее в Старо-Татарской слободе, в Залесном и вблизи бульвара «Белые цветы».

«Улучшения также прошли на улице Меридианной, где расположена самая "качающая" базовая станция республиканской столицы. Ежемесячно через нее проходит более 50 терабайт интернет-трафика — почти в 3 раза больше, чем в среднем на других городских объектах связи. Теперь скорость интернета останется стабильно высокой даже в период повышенной нагрузки на сеть — в вечернее время, в праздники и дни массовых мероприятий», — прокомментировал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Дополнительные базовые станции оператор запустил в густонаселенных городских локациях и массивах с малоэтажной застройкой, например, в Вишневке, Малых Дербышках, Займище, Кульсеитово и других. Оборудование поддерживает передачу данных в сети четвёртого поколения — это обеспечивает жителям и гостям высокие скорости мобильного интернета и более чистый звук при разговоре за счёт активации технологии VoLTE. Во время такого соединения не прерывается интернет‑сессия и абонент может продолжать загружать файлы и общаться по телефону.

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