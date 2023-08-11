На краю земли: шесть уникальных вышек связи билайна в самых суровых уголках России

В России есть по-настоящему суровые места, где мобильный телефон – один из немногих способов оставаться на связи с теми, кто дорог.

Здесь, в тысячах километров от мегаполисов, все по-другому: другой темп жизни, другие интересы, и даже воздух кажется другим. Здесь простираются бескрайние равнины и цепи гор, а посреди этих просторов - небольшие села, точки на карте, где несмотря ни на что живут и работают люди, и стоит вышка связи как маяк, соединяющая людей с "материком". Она помогает чувствовать себя безопаснее, оставаясь на связи с близкими, различными службами в любые вьюги и морозы, в поездке по отдаленным трассам, на сложной вахтовой работе.

Пять историй из разных уголков России расскажут вам о людях и связи на краю земли. Так далеко в своих путешествиях по родной стране вы, с большой вероятностью, ещё не забирались!

Связь для газовиков за полярным кругом

Залежи голубого топлива, которым богата наша страна, как правило, расположены в дикой труднодоступной природе. Работа здесь – это, своего рода, трудовой подвиг, требующий полной отдачи вдалеке от семьи и дома.

Одно из таких месторождений расположено в Республике Коми в более чем 1 000 км от Сыктывкара. Здесь в рабочем поселке Гагарацкая для газовиков работает вышка связи билайн и помогает им, несмотря на расстояния, держать связь с близкими людьми и различными службами.

«Чтобы построить здесь связь, потребовалось подготовить утепленный контейнер и доставить его с помощью железной дороги до Воркуты, а потом на вездеходах газовиков уже довезти до места. В дальнейшем в контейнер и на антенно-мачтовое сооружение было установлено оборудование. Обслуживать вышки связи в заполярном климате также непросто. Крайне низкие температуры зимой и высокие сугробы, полностью скрывающие доступ к контейнеру – то, с чем справляются наши технические специалисты,» - рассказывает технический директор Сыктывкарского отделения билайн Алексей Бура.

Оборудование связи билайн в Гагарацком установлено на «высоте птичьего полета» (80 метров), что открывает для технических специалистов, обслуживающих его, незабываемые виды на тундру и Уральские горы вдали.

Связь в «полюсе холода»

Это Якутия. Здесь вечная мерзлота на сотни метров вглубь земли, бескрайние снежные просторы и плотность населения 1 человек на 3 км2.

А еще здесь есть «полюс холода», одно из самых холодных мест на земле, где постоянно проживают люди. Это село Оймякон. Здесь проживает около 500 человек, которые занимаются преимущественно оленеводством, рыболовством и скотоводством. Температурой в -40 здесь никого не удивить, дети ходят в школы до -50 градусов. Перепад температур в Оймяконе может достигать 100 градусов: до -70 С зимой и +30 С летом.

В то же время в условиях резкого перепада температур и большой удаленности сотовая связь здесь необходима круглый год. билайн обеспечивает Оймякон сотовой связью, чтобы жители могли оставаться на связи с близкими в различных ситуациях. Чтобы обслуживать сеть здесь, технические специалисты билайн проделывают путь в 900 км из Якутска до Оймякона, что занимает около 12-14 часов.

«Технические специалисты все предусмотрели. Мы используем современное оборудование с правильно подобранным климатическим решением. Благодаря чему, все работает стабильно и надёжно, обеспечивая мобильной связью всех жителей и туристов Оймякона даже в самые лютые морозы,» - рассказывает директор Якутского отделения Вадим Пеньков.

Связь для 100 жителей Севера

Камчатка – удаленное, и, в то же время, популярное туристическое направление в России. Но есть на Камчатке такие удаленные места, куда просто так не доедут даже местные. Находятся они в тысяче километров от столицы Камчатского края, в «океане» тундры. Это приполярная зона и села Парень и Оклан, где проживает порядка 100 человек на оба населенных пункта.

Парень и Оклан считаются одними из самых труднодоступных не только на Камчатке, но и в России. Добраться до представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающих в селах, автодорогами невозможно. Только вертолеты по заявке, лодки летом и вездеходы зимой.

До 2022 года здесь совсем не было сотовой связи.

«Проект запуска связи в этих селах был действительно уникальным. Наши технические специалисты придумали индивидуальное решение, позволившее обеспечить села связью. К ним не ведут дороги – только охотничьи тропы, поэтому доставка оборудования тоже была сложной, с помощью вездеходов», - рассказывает директор Камчатского отделения билайн Алексей Савченко.

Связь на самом дальнем Востоке

Представьте галечную косу всего 300 метров шириной, которую с одной стороны омывают воды лагуны, а с другой – Чукотского моря, перетекающего в Северный Ледовитый океан. До края света – мыса Дежнева, разделяющего Евразию и Северную Америку, 15 км. До Северной Америки порядка 100 км, а до Москвы – 6000 км. Вот уже более 60 лет расположенное на этой косе село Уэлен носит звание самого восточного поселения России и всей Евразии. Здесь всего 2 улицы и порядка 600 жителей, преимущественно народов Севера, которые каждое утро первыми в России встречают новый день.

В Уэлене практически все можно назвать «самым восточным». Самая восточная школа, детский сад, отделение почты. И самый восточный населенный пункт, где есть связь билайн.

«Зимы здесь не самые суровые, но из-за сильного ветра -5 могут ощущаться как -35. Когда прогноз погоды ухудшается, жители Уэлена звонят друг другу, предупреждают, что, например, нужно успеть забрать детей из школы. Для обслуживания оборудования, установленного в Уэлене требуется всегда учитывать логистику. Как правило, это сложный многосоставной путь самолетом из Хабаровска до Анадыря, следом до Лаврентия, а потом вертолетом до Уэлена. Зимой можно доехать по зимнику на гусеничной технике или на автомобилях с низким давлением шин,» - рассказывает технический директор Чукотского отделения билайн Алексей Литвинцев.

Связь для тысяч туристов на краю света

Есть и такой край света, куда мечтают отправиться многие любители путешествий по России. Это Териберка Мурманской области. В Европейской части России Териберка является чуть ли не единственным местом, куда можно добраться по автомобильной дороге, чтобы увидеть открытое Баренцево море, за которым простирается величественный Северный Ледовитый океан.

Постоянно проживает здесь менее 1000 человек, но в туристический сезон Териберку и ее окрестности посещают десятки тысяч туристов. Путешествие из Мурманска в это небольшое село с большой историей займет около 2 часов. 130 км бесконечной тундры и пейзажей, непривычных для взгляда жителя средней полосы России. Сюда едут, чтобы попытать счастье - увидеть китов, полярный день или северное сияние.

Мобильный интернет и специальные приложения на смартфонах помогают туристам отслеживать вероятность своей встречи с этими природными явлениями, а позже делиться впечатлениями с близкими.

«Наличие стабильной мобильной связи в Териберке – это один из залогов туристической привлекательности и гарантов безопасности гостей региона. Выезжая на обслуживание оборудования, технические специалисты регулярно сверяются с прогнозом погоды. Север коварен, и из-за сильных ветров, заметающих дороги, можно попасть в снежный плен на несколько дней,» - рассказывает технический директор Мурманского отделения билайна Олег Порк.

Сегодня связь билайн есть в большинстве популярных туристических мест Териберки: у скелета кита, на песчаном пляже, на кладбище кораблей, на Батарейском водопаде, на пляже драконьих яиц и др.

Связь играет важную роль в жизни удаленных уголков России, обеспечивая общение, доступ к информации и услугам, а также повышая безопасность и качество жизни. Возможность практически в любой момент позвонить близким – благо, над которым ежедневно работают сотни технических специалистов билайна, обеспечивая сотовой связью как жителей мегаполисов, так и совсем небольших поселков практически на краю земли.

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