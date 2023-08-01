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На картах 2ГИС в Казани появился каршеринг

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В Казани 2ГИС показывает местонахождение свободных машин Делимобиля. Чтобы их увидеть, нужно открыть меню слоёв (кнопка в левом верхнем углу экрана) и выбрать «Каршеринг».

«2ГИС поможет людям выбрать действительно лучший способ добраться. В крупных городах каршеринг стал замечательной альтернативой такси, общественному транспорту и прогулкам пешком. Теперь пользователи в несколько кликов могут выбрать на карте доступный для аренды автомобиль — по расстоянию, стоимости, уровню топлива», — отметил Андрей Мирошников, продакт-менеджер транспорта в 2ГИС.

В 2ГИС можно получить подробную информацию об автомобиле: модель, стоимость аренды и уровень топлива в баке, для электрокаров — заряд аккумулятора. Информация о тарифах на аренду предоставляется сервисом каршеринга, а места, где припаркованы авто, обновляются раз в минуту. Эти данные помогут сориентироваться, какую машину лучше выбрать. А выбрав — прямо из 2ГИС перейти в приложение каршеринга, чтобы забронировать. Чтобы быстрее добраться до точки старта 2ГИС поможет построить кратчайший маршрут на любом виде транспорта или пешком.

Каршеринг на карте доступен в новой версии приложения 2ГИС для Android в Казани, скачать её можно на сайте разработчика и в онлайн-магазинах приложений.

Кроме Казани 2ГИС показывает расположение автомобилей каршеринга в Москве и Санкт-Петербурге (Ситидрайв и Делимобиль); Сочи (Ситидрайв и Cars7); Новосибирске (Делимобиль и Cars7); Тольятти, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Самаре и Туле (тоже Делимобиль, как в Казани), Барнауле, Владивостоке, Волгограде, Иркутске, Краснодаре, Красноярске, Томске, Тюмени и Хабаровске (Cars7).

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