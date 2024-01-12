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На каникулах казанцы предпочли салатам рабочие созвоны и онлайн-обучения

На каникулах казанцы предпочли салатам рабочие созвоны и онлайн-обучения

Фото: ПАО МТС

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Цифровая экосистема МТС проанализировала активность пользователей на цифровой платформе для бизнес-коммуникаций МТС Линк в новогодние каникулы 2024 года. Проводить рабочие встречи онлайн и учиться пользователи начали гораздо раньше, чем закончились официальные выходные. Деловая активность с помощью видеосервисов платформы выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32%. Больше всего мероприятий прошло в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Количество деловых онлайн-встреч и мероприятий на коммуникационной платформе экосистемы выросло на треть. В Казани, по данным исследования, за время каникул прошло свыше 100 онлайн-мероприятий.

Ожидаемо наиболее спокойным днем стал предпраздничный выходной день 31 декабря. Количество мероприятий на платформе по сравнению с аналогичной датой 2023 года было меньше на 9%. При этом уже 1 января пользователи сервиса заметно активизировались и провели в 2,5 раза больше онлайн-мероприятий, чем в ту же дату 2023 года.

Активнее всего пользователи были 4 и 5 января — в каждый из этих дней прошло более 2000 онлайн-встреч и вебинаров, что в два раза больше, чем в эти же дни 2023 года.

«За прошлый год на МТС Линк прошло пять миллионов онлайн-мероприятий по всей России. Самым популярным днем для вебинаров стал вторник, а для встреч — среда. Чаще всего платформу используют для рабочих онлайн-встреч и переговоров учебные заведения, частные преподаватели, блогеры. К примеру, в Татарстане к работе на платформе присоединились два крупнейших вуза региона - Казанский федеральный университет и Казанский медицинский университет», - рассказал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

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