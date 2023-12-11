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На что стоит обратить внимание при оформлении зарплатной карты

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Два раза в месяц работодатель платит сотрудникам зарплату. Деньги зачисляются на дебетовую карту, которую из-за ее особого назначения, называют зарплатной. Так на что же нужно обращать внимание при выборе банка:

Надежность. Какой срок банковская организация находится на рынке? Настолько она известна?

Качество обслуживания. Как в банке относятся к своим клиентам? Готовы ли решать его проблемы 24/7?

Наличие дополнительных возможностей у зарплатной карты - сюда можно отнести кешбэк и начисление банковских бонусов.

Количество банкоматов и отделений, расположенных в вашем регионе. Сможете ли вы быстро снять наличные без комиссии, если они вам срочно понадобятся? Есть ли поблизости от вас офис этого банка, где бы вы могли получить нужные консультации и услуги?

Специальные предложения для держателей зарплатных карт. Например, кредит или ипотека под специальный процент.

Рассмотрим критерии на примере зарплатной карты Сбербанка. Отделения и банкоматы Сбера есть в каждом районе Татарстана. Банк имеет богатую историю - в ноябре ему исполнилось 182 года. Клиентский сервис Сбера формировался на протяжении практически двух столетий.

Для своих зарплатных клиентов Сбер предлагает упрощенные и более выгодные условия оформления кредитов. Вам не потребуется подтверждать свой доход справками - банк и так знает о ваших доходах. Кредит можно взять за несколько минут онлайн без посещения отделения Сбера. Аналогично потребительским кредитам зарплатные клиенты могут оформить в банке ипотеку на специальных условиях.

В мобильном приложении СберБанк Онлайн для зарплатных клиентов Сбера доступен сервис "Деньги до зарплаты". Банк одолжит вам до суммы равной вашей зарплате на 1 месяц на комфортных условиях.

Реклама. ПАО Сбербанк

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