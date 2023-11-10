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На чёрную пятницу предоставят бесплатный мобильный трафик в десяти крупнейших интернет-магазинах

На чёрную пятницу предоставят бесплатный мобильный трафик в десяти крупнейших интернет-магазинах

Фото: пресс-служба МегаФона

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На Всемирный день шопинга и Чёрную пятницу, когда онлайн‑площадки устраивают самые масштабные распродажи, МегаФон предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет для покупок. Оператор обнулит стоимость трафика на десять популярных торговых платформ: OZON, Wildberries, Lamoda, Яндекс.Маркет,СберМаркет, Авито, Юла, Taobao, AliExpress, KazanExpress.

Ноябрь в России — это разгар сезона шопинга. В этом месяце устраивают главные распродажи года: 11-го числа в ознаменование Всемирного дня шопингаи в последний уикенд ноября— на Чёрную пятницу.В распродажахучаствуют тысячи офлайн и онлайн магазинов по всей стране. В это время мобильный трафик на сетях оператора возрастает на 62% в сравнении со средним уровнем с января по октябрь. А в день распродаж 11.11 абоненты расходуют почти в два раза больше трафика, чем в среднем в ноябре.

В период ноябрьских распродаж и предновогодней гонки за подарками оператор откроет безлимитный доступ к онлайн-площадкам на четыре дня — 11 ноября и затем с 24 по 26 ноября. Абоненты смогут совершать покупки на любимых сайтах, не думая о потраченных гигабайтах интернета. Обнуление стоимости трафика произойдёт автоматически у всех клиентов с положительным балансом счёта.

«В ноябре многие выбирают подарки близким на Новый год. Мы решили сделать этот процесс более размеренным: в период самых масштабных распродаж можно будет выбирать подарки хоть целый день с интернетом от МегаФона. Нашим абонентам не нужно будет считать гигабайты – мы даем им бесплатно мобильный интернет для покупок в самых популярных интернет-магазинах. Обнуление стоимости трафика сделает онлайн-шопинг приятнее», — отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

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