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Мужчины в Татарстане в два раза чаще женщин следят за новостной повесткой – билайн.аналитика

Специалисты сервиса билайн.аналитика изучили ди...

Фото: freepik.com

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Специалисты сервиса билайн.аналитика изучили динамику использования мобильных приложений жителями республики и рассказали, как изменились их цифровые привычки за год*.

Так, согласно обезличенным данным, татарстанцы начали чаще обращаться к интернету для решения повседневных задач и в целом проводить время в сети с пользой. Об этом свидетельствует значительное увеличение количества среднемесячных сессий в приложениях мобильных банков (+64,2%) и на «Госуслугах» (+61,5%).

Среди других сервисов, в которых наблюдается наибольший прирост активности клиентов билайна: новостные порталы (+50,6%), музыкальные платформы (+48,2%) и социальные сети (+20,3%).

При этом жители республики за год стали заметно меньше общаться через мессенджеры (-57,1%), стримить на видеохостингах (-51,2%) и реже знакомиться в dating-приложениях (-48%).

Интересно, что мужчины в Татарстане используют возможности глобальной сети интенсивнее, чем женщины, и тратят больше трафика практически во всех приложениях. Исключение – электронные библиотеки, которые оказались популярнее у представительниц прекрасного пола. Однако, первые в два раза чаще женщин читают новости онлайн (66,8 % против 33,2%).

Между тем, татарстанцев в возрасте от 35 до 45 лет можно назвать самыми активными пользователями 4G. Конкуренцию им может составить только молодежь республики и только в любви к сервисам для доставки еды и продуктов. Эти приложения у жителей в возрасте от 18 до 25 лет являются самыми востребованными.

«Современный мир стремительно меняется, и Республика Татарстан – яркий пример того, как инновационные технологии трансформируют привычки людей. Данные за последний год показывают: жители все чаще выбирают удобство цифровой среды – для работы, общения, решения бытовых вопросов и даже развлечений», – комментирует директор Казанского отделения билайна Анвар Шахмаев.

*В тексте использовались данные внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом» за январь – апрель 2024 и январь – апрель 2025

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