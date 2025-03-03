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Муфтий Татарстана посетил исламский офис Сбербанка

Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину вр...

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Муфтию Татарстана Камилю хазрату Самигуллину вручили исламскую дебетовую карту «Адафа» Сбера

Муфтий Татарстана, глава ДУМ РТ Камиль хазрат Самигуллин посетил офис исламского финансирования в Казани, где представлены продукты Сбера, структурированные по стандартам исламского финансирования. Отделение имеет свою уникальную дизайн концепцию. Кроме рабочих зон здесь предусмотрены комната для молитвы, экспозиция об истории развития ислама.

Первый исламский офис в России был открыт в 2022 году. Здесь клиентам доступны 5 продуктов, имеющих фетву ДУМ РТ: расчетный счет «Амана», дебетовая карта «Адафа», исламское расчетно-кассовое обслуживание, ипотека «Мурабаха» и факторинг «Мурабаха».

Ранее Сбербанк и Духовное управление мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договоренностей стороны будут вести совместную работу по популяризации и развитию отрасли партнерского финансирования в республике.

Как отметили в Сбере, высокий интерес клиентов наблюдается не только в 4 пилотных регионах России, где проводится эксперимент по партнерскому финансированию. В прошлом году Сбер расширил продажи розничных продуктов до 9 регионов, а заявки от корпоративных клиентов начали принимать со всех регионов страны.

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