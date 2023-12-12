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МТС запустила LTE на территории «Остров-града Свияжск»

МТС запустила LTE на территории «Остров-града Свияжск»

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на территории исторического комплекса «Остров-град Свияжск» в одноименном селе Зеленодольского района. Оператор установил здесь новое оборудование LTE, а также провел оптимизацию работы существующей сети в расположенных рядом населенных пунктах, что позволило увеличить скорость мобильного интернета для жителей и туристов на 30 процентов.

В преддверии зимнего туристического сезона МТС установила новое телеком-оборудование и запустила высокоскоростной интернет LTE в Свияжске - одном из самых популярных точек притяжения гостей республики за пределами Казани. Теперь туристы смогут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами: делиться впечатлениями с поездки в мессенджерах и социальных сетях, слушать аудиогиды и онлайн изучать информацию о достопримечательностях, бронировать жилье и оплачивать покупки в сувенирных магазинах. Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» - исторический, архитектурно-художественный и природный памятник XVI-XX веков. Он располагается в шестидесяти километрах от Казани, сюда по автомобильной дороге или водным путем приезжают десятки тысяч туристов. Есть легенда, что Свияжск - это прототип сказочного острова Буяна, описанного Пушкиным в «Сказке о царе Салтане», хотя прямых подтверждений этому историки не нашли. Старинные улицы и площади уездного города сохранили постройки XIX – начала XX веков: комплекс зданий уездной управы («Тюремный замок»), здание исторической пожарной части, женской прогимназии, дома и особняки жителей Свияжска дореволюционного времени. Здесь находится и один из трех татарстанских объектов из списка всемирного наследия ЮНЕСКО - Богородице-Успенский мужской монастырь. С острова открываются живописные панорамные виды на Волгу, Свиягу и Щуку, которыми туристы любят делиться в социальных сетях.

«Татарстан готовится к приему гостей на новогодних каникулах. В Свияжске, как одном из самых посещаемых туристических объектов республики, запланированы массовые гуляния и развлечения на любой вкус. Мы со своей стороны подготовили цифровую инфраструктуру. Без качественной связи и быстрого интернета в путешествиях не обойтись, поэтому с помощью технологии Big Data мы оцениваем загруженность конкретных локаций, оживленные маршруты и укрепляем связь в них. Стабильная связь, возможность использовать телефон как навигатор и общаться с близкими онлайн, развлекательные сервисы нашей экосистемы – «Строки», KION и другие - делают поездки татарстанцев и гостей республики безопаснее и комфортнее», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.

МТС также установила дополнительное телеком-оборудование в окрестностях Свияжска. Так, к примеру, высокоскоростным интернетом обеспечена деревня Большое Ходяшево, а также подъездные пути к остров-граду. Путешественники могут объединить в одну поездку посещение исторического Свияжска, располагающегося рядом ИТ-города Иннополис и популярный горнолыжный курорт, территории которых тоже вошли в зону улучшения связи.

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