МТС ускорила мобильный интернет для татарстанских дачников

МТС расширила сеть 4G и увеличила скорость мобильного интернета в садовых товариществах и дачных поселках Пестречинского и Высокогорского районов Татарстана. Благодаря строительству новых базовых станций и модернизации телеком-инфраструктуры на северном и восточном выездах из Казани, средняя скорость мобильного интернета на территориях ряда СНТ, расположенных в этом направлении, выросла на 30%.

Обновленная сеть МТС обеспечивает стабильной связью и интернетом расположенные рядом с селом Богородское Пестречинского района садовые товарищества «Зеленый Дол», «Радуга», «Промсвязьмонтаж», «Ветерок», «Домостроитель», «Ромашка» и «Ромашка-Спартак». В Высокогорском районе работы по модернизации и обновлению оборудования охватили территории СНТ «Фиалка» и «Факел».