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МТС развернула LTE в селах на Камском побережье

МТС развернула LTE в селах на Камском побережье

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на территории малых населенных пунктов Елабужского и Мамадышского районов Татарстана. Оператор установил здесь новое оборудование LTE и модернизировал существующую сеть, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета для сельчан на 30 процентов.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в селе Мальцево Елабужского района и поселке Новый Мамадышского района. Благодаря проведенным работам доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более семисот жителей населенных пунктов.

Село Мальцево располагается в 16 км от города Елабуга, районного центра. Хотя здесь постоянно проживает около двухсот человек, село круглогодично принимает множество гостей из Елабуги, Набережных Челнов и других ближайших населенных пунктов. Мальцево окружают обширные лесные массивы национального парка «Нижняя Кама». Здесь красивая природа, а энтузиасты развивают сельский экотуризм: создали экопарк, где живут уникальные породы лошадей, собак и птиц, а также развлекают гостей в этнокультурном комплексе, где можно посмотреть и «пообщаться» с домашними и дикими животными.

В поселке Новый Мамадышского района на побережье Камы проживают свыше пятисот человек. В основном, они заняты в лесном хозяйстве и работают в Берсутском лесничестве и Камском леспромхозе.

«Мы работаем над расширением зоны покрытия высокоскоростного интернета не только в крупных, но и в малых населенных пунктах, чтобы сельские жители имели равный доступ к цифровым технологиям. Развернутый в селе Мальцево и поселке Новый высокоскоростной интернет МТС поможет жителям и их гостям полноценно и с комфортом пользоваться мессенджерами, банковскими приложениями, звонить по видеосвязи, дистанционно записываться на прием в поликлинику или получать другие онлайн-сервисы на «Госуслугах», слушать музыку и смотреть фильмы в HD-качестве онлайн», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

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