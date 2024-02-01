МТС развернула LTE в селах на Камском побережье

МТС, цифровая экосистема, запустила высокоскоростной мобильный интернет на территории малых населенных пунктов Елабужского и Мамадышского районов Татарстана. Оператор установил здесь новое оборудование LTE и модернизировал существующую сеть, что позволило улучшить покрытие и увеличить скорость мобильного интернета для сельчан на 30 процентов.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование в селе Мальцево Елабужского района и поселке Новый Мамадышского района. Благодаря проведенным работам доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более семисот жителей населенных пунктов.

Село Мальцево располагается в 16 км от города Елабуга, районного центра. Хотя здесь постоянно проживает около двухсот человек, село круглогодично принимает множество гостей из Елабуги, Набережных Челнов и других ближайших населенных пунктов. Мальцево окружают обширные лесные массивы национального парка «Нижняя Кама». Здесь красивая природа, а энтузиасты развивают сельский экотуризм: создали экопарк, где живут уникальные породы лошадей, собак и птиц, а также развлекают гостей в этнокультурном комплексе, где можно посмотреть и «пообщаться» с домашними и дикими животными.

В поселке Новый Мамадышского района на побережье Камы проживают свыше пятисот человек. В основном, они заняты в лесном хозяйстве и работают в Берсутском лесничестве и Камском леспромхозе.