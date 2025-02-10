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МТС прокачала интернет в нефтяной столице Татарстана

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МТС завершила проект по модернизации сети мобильной связи в Альметьевске. Компания провела рефарминг (перевод) базовых станций 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%.

Альметьевск - четвертый по численности населения город республики, здесь проживает около 170 тысяч татарстанцев. Модернизация коснулась 80% сети мобильной связи МТС в городе. В результате, интернет в «нефтяной столице» Татарстана стал более быстрым и стабильным для текущих пользователей, а также создан запас для развития и внедрения новых технологий на сети МТС без потери качества соединения в будущем.

«Объем потребления интернета растёт постоянно, приложения с видеоконтентом, онлайн-обучения или игры становятся «тяжелее». Уже после завершения масштабного рефарминга сети в Альметьевске мы зафиксировали увеличение объема потребляемого горожанами интернет-трафика на 31%. Так, обновленная телеком-инфраструктура помогает обеспечить цифровой комфорт горожан, а также дает возможность ускорить внедрение цифровых решений - видеоаналитику, интернет вещей, мониторинг транспорта и облачные технологии для корпоративных клиентов», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

МТС по расширению покрытия, развитию и модернизации сети охватывают крупные города, малые населенные пункты Татарстана, а также автотрассы федерального и регионального значения. Альметьевск также вошел в программу развития сети МТС на дорогах республики. Так, в конце года компания запустила новые базовые станции мобильной связи на новой трассе, ведущей в Альметьевск из поселка Алексеевское.

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