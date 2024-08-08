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МТС предупредит татарстанцев об утечках персональных данных

МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о внедрении в сервис «Защитник» бесплатной функции поиска утечек персональных данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других источников. В случае утечки, абоненты МТС смогут узнать об этом, а также получат рекомендации по защите данных.

По данным МТС, за полгода у 83 млн пользователей интернет-сервисов персональные данные утекали хотя бы один раз, а у почти у 20 миллионов – дважды. Среди скомпрометированных данных могут быть пароли, паспортные данные и другая конфиденциальная информация. Мошенники могут воспользоваться ей, чтобы оформить кредит или украсть деньги.

МТС уведомит об утечках из сервисов, которыми пользуются абоненты, покажет историю утечек, укажет источник, характер данных и подскажет, что делать, чтобы обезопасить себя. Сервис доступен всем абонентам МТС. Воспользоваться им можно в приложении «Мой МТС» в разделе «Защитник».

«К сожалению, мошенники придумывают все новые способы обмана и важно всегда быть начеку, чтобы не попасться на их уловки. Зная об утечке данных, можно обезопасить себя и, как минимум, быть готовым к звонку или сообщению от спамеров и мошенников. В дополнение к антиспам-защите МТС, блокирующей нежелательные звонки абонентам, своевременное уведомление татарстанцев об утечках станет ещё одним инструментом в борьбе с кибермошенничеством», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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