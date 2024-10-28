МТС предупредит татарстанцев о телефонном мошенничестве во время разговора

МТС запустила функцию «Безопасный звонок». Теперь абоненты МТС будут получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Голосовой сигнал слышит только пользователь, принявший звонок.

Функция «Безопасный звонок» предназначена для снижения рисков, связанных с мошенническими звонками. Искусственный интеллект на основе Big Data МТС анализирует разговор, выявляя признаки мошенничества. В случае, если ИИ замечает подозрительную активность, он предупреждает принявшего звонок абонента голосовым уведомлением о потенциальной угрозе. «Безопасный звонок» определяет большинство мошенников в течение первой минуты разговора.

По данным МТС, самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будни с 14:00 до 16:00, реже - в выходные дни вечером. Чаще всего мошенники представляются сотрудниками сотовых операторов (78%), представителями социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также банков (5%) и других ведомств.