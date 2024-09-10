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МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей

МТС, цифровая экосистема и входящая в группу МТ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема и входящая в группу МТС Web Services (MWS) представили в ходе форума Kazan Digital Week новое направление – ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года.

В основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями (GPU). (Они необходимы для ускорения процессов обучения и инференса (работы) искусственного интеллекта). Компании смогут работать с ИИ, используя инфраструктуру MWS, без необходимости закупать, устанавливать и обслуживать оборудование самостоятельно, что приведет к снижению капитальных вложений и ускорению запуска проектов.

На основе GPU компании смогут самостоятельно развернуть необходимое для работы с ИИ программное обеспечение, либо использовать «из коробки» уже готовые решения, доступные в ИИ-облаке. Например, ML-платформу – специализированное ПО, позволяющее автоматизировать процесс обучения моделей искусственного интеллекта, а также упрощающее их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними.

Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, которые позволят решать различные бизнес-задачи. Одним из первых таких сервисов станет Cotype – большая языковая модель (LLM), созданная для работы с корпоративными данными. Она позволит автоматизировать подготовку текстов, а также поиск и анализ информации. Кроме того, клиентам MWS будут доступны Audiogram - платформа синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей с возможностью управления интонацией, ударениями и другими параметрами и сервис речевой аналитики WordPulse. Данные сервисы позволят компаниям оперативно обрабатывать звонки и чаты с клиентами, тем самым повышая качество обслуживания и автоматизируя работу кол-центров.

Специалисты MWS помогут компаниям развернуть и правильно настроить под нужды заказчика сервисы и инфраструктуру.

«Облако позволяет ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта в бизнес. При этом мы стремимся к тому, чтобы не просто предоставлять компаниям инфраструктуру, а полностью закрывать все потребности бизнеса, связанные с ИИ. Запуск ИИ-облака позволит компаниям в одном окне получить вычислительные мощности, для обучения и вывода в эксплуатацию ML-моделей, все необходимые инструменты для ускорения и автоматизации данных процессов, а также ряд готовых к работе ИИ-сервисов, в том числе созданных на основе генеративного искусственного интеллекта, таких как LLM Cotype. Мы сделали ИИ-облако максимально персонализированным, чтобы каждая компания могла получить сервис в той конфигурации, который нужен под ее задачи. Наша цель – сделать так, чтобы наши клиенты, используя облако MWS, добились цифрового превосходства над конкурентами», - отметил вице-президент по развитию инфраструктуры МТС, CEO МТС Web Services Игорь Зарубинский.

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