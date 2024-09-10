МТС предоставит татарстанскому бизнесу ИИ-облако для обучения или внедрения нейросетей

МТС, цифровая экосистема и входящая в группу МТС Web Services (MWS) представили в ходе форума Kazan Digital Week новое направление – ИИ-облако. Оно будет включать в себя инфраструктуру и ряд сервисов, которые позволят компаниям ускорить и упростить внедрение искусственного интеллекта. Инвестиции в новое направление превысят один миллиард рублей до конца 2025 года.

В основе ИИ-облака будет находиться инфраструктура с графическими ускорителями (GPU). (Они необходимы для ускорения процессов обучения и инференса (работы) искусственного интеллекта). Компании смогут работать с ИИ, используя инфраструктуру MWS, без необходимости закупать, устанавливать и обслуживать оборудование самостоятельно, что приведет к снижению капитальных вложений и ускорению запуска проектов.

На основе GPU компании смогут самостоятельно развернуть необходимое для работы с ИИ программное обеспечение, либо использовать «из коробки» уже готовые решения, доступные в ИИ-облаке. Например, ML-платформу – специализированное ПО, позволяющее автоматизировать процесс обучения моделей искусственного интеллекта, а также упрощающее их внедрение в бизнес-процессы компаний и последующую работу с ними.

Помимо ML-платформы, на GPU-мощностях можно будет развернуть готовые к работе «из коробки» сервисы MTS AI, которые позволят решать различные бизнес-задачи. Одним из первых таких сервисов станет Cotype – большая языковая модель (LLM), созданная для работы с корпоративными данными. Она позволит автоматизировать подготовку текстов, а также поиск и анализ информации. Кроме того, клиентам MWS будут доступны Audiogram - платформа синтеза и распознавания речи на основе нейронных сетей с возможностью управления интонацией, ударениями и другими параметрами и сервис речевой аналитики WordPulse. Данные сервисы позволят компаниям оперативно обрабатывать звонки и чаты с клиентами, тем самым повышая качество обслуживания и автоматизируя работу кол-центров.

Специалисты MWS помогут компаниям развернуть и правильно настроить под нужды заказчика сервисы и инфраструктуру.