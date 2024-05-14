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МТС открыла татарстанцам предзаказ на серию Huawei Pura 70

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Татарстанцы и клиенты из других регионов, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом зеленом, белом и серебристом цвете.

Стоимость новинок в МТС:
HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 рублей;
HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 рублей;
HUAWEI Watch FIT 3 – 12 999 рублей (в чёрном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.

«Китайские бренды смартфонов пользуются высокой популярностью. С января по апрель этого года продажи устройств из Китая на российском рынке выросли на 14% в штуках и на 30% в деньгах до 9,7 смартфонов на сумму 238 млрд рублей. И доля их продолжает расти, так, например, сейчас она составляет 80% в штуках. Pura 70 – продолжение ставшей уже культовой во всём мире китайской линейки HUAWEI P, которая всегда демонстрировала идеальное сочетание эстетики и технологий мобильной фотографии. Сегодня мы видим, что наши клиенты стали чаще выбирать HUAWEI, к примеру, в этом году интерес к этому бренду в нашей рознице увеличился почти в 30 раз. Уверены, что с выходом новинки спрос на смартфоны HUAWEI в России значительно вырастет», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

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