МТС открыла татарстанцам предзаказ на серию Huawei Pura 70

МТС, цифровая экосистема, сообщает о старте эксклюзивного предзаказа на линейку смартфонов HUAWEI Pura 70 за день до официального старта предзаказов в России. Татарстанцы и клиенты из других регионов, оформившие предзаказ до 22 мая, получат в подарок беспроводные наушники HUAWEI Freebuds Pro 3 и год бесплатной связи от МТС.

Серия HUAWEI Pura 70 представлена в МТС в розовом, белом и чёрных цветах. Модель HUAWEI Pura 70 Pro представлена в белом и чёрных решениях, а флагман Pura 70 Ultra доступен для покупателей в чёрном цвете. Умные часы HUAWEI Watch FIT 3 представлены в чёрном, розовом зеленом, белом и серебристом цвете.

Стоимость новинок в МТС:

HUAWEI Pura 70 12+256 ГБ – 69 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Pro 12+512 ГБ – 89 999 рублей;

HUAWEI Pura 70 Ultra 16+512 ГБ – 129 999 рублей;

HUAWEI Watch FIT 3 – 12 999 рублей (в чёрном розовом, зеленом и белом цвете) и 14 999 рублей (с серебристым плетеным нейлоновым ремешком и белым кожаным ремешком).

На смартфоны действует рассрочка 0-0-24.