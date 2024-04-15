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МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных

МТС открыла свои магазины в Татарстане для домашних животных

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, внедрила pet-friendly концепцию в своих розничных магазинах уличного формата. Теперь около пятидесяти татарстанских салонов МТС можно будет посещать со своими домашними питомцами.

Концепция pet-friendly в розничной сети МТС в Татарстане действует в магазинах Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Альметьевска, Елабуги, Зеленодольска, Агрыза, Заинска, Менделеевска, Мензелинска, Нурлата, Мамадыша, Чистополя, Азнакаево, Бугульмы и Лениногорска.

Такие магазины оформлены специальными стикерами с собакой на двери. Для владельцев животных нет ограничений: в магазин можно входить с собаками любого размера, кошками и другими домашними животными.

«В начале года Казань вошла в пятерку городов мира для любителей кошек и собак наряду со Стамбулом, Зеленоградском, Римом и Тель-Авивом. В столице Татарстана уже несколько лет работают системные частные и государственные инициативы, связанные с вопросами защиты животных. В школах проводятся образовательные мероприятия, в парках проходят выставки собак и кошек из приютов, работают мобильные пункты по бесплатной стерилизации и вакцинации домашних животных. Меняется и инфраструктура – ведется активное обустройство площадок для выгула собак. Мы рады присоединиться к этим инициативам и открываем двери ряда своих салонов для домашних питомцев татарстанцев, чтобы визит в магазины был максимально комфортным», — рассказал директор МТС в Татарстане Марат Шакиров.

По данным Всероссийской переписи домашних животных, проведенной в 2023 году, численность домашних питомцев в стране за три года выросла на 11%. Домашних животных в России имеют 56% семей. В прирост популяции домашних животных наибольший вклад вносят города с населением менее 500 тыс. жителей. Здесь кошка и собака есть у 57% семей, тогда как, например, в городах-миллионниках питомцев имеют 46% домохозяйств, а в Москве - 42%.

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