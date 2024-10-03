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МТС оцифровала маршрут электропоезда «Казань-Свияжск»

МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила бесплатный аудиогид по 50-километровому маршруту электропоезда от станции «Казань» до станции «Свияжск». «Железнодорожный» путеводитель состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь. Аудиоэкскурсию можно слушать онлайн или скачать в приложении МТС Live, она доступна для абонентов любых операторов.

По данным Big Data МТС, за последний год количество приезжающих в музей-заповедник «Остров-Град Свияжск» туристов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с предыдущим периодом. Помимо столичного региона, на долю которого приходится 22% гостей татарстанского «острова Буяна», в пятерке регионов-доноров - соседний Башкортостан (8%), Свердловская область (7%), и с долями по 4% - Санкт-Петербург, Удмуртия и Чувашия. Чаще всего для осмотра достопримечательностей и музеев Свияжска туристы выделяли один день – таких практически половина от общего числа за последний год. 41% путешественников возвращались на остров от двух до пяти раз. Количество туристов, которые выбрали для путешествия в Свияжск железнодорожный транспорт, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.


Теперь во время поездки в музей-заповедник на электропоезде, татарстанцев и гостей республики будет сопровождать цифровой путеводитель. Он состоит из 11 глав и рассчитан на часовой путь до станции Свияжск. Аудиогид включает в себя и истории обычных людей, к примеру, участвовавших в «великом дачном переселении» в советские времена. Рассказывает и об известных людях, связанных с этим железнодорожным маршрутом, например, о сыне живописца Николая Рериха, который помог построить на окраине Казани вселенский храм. Цифровой путеводитель составлен в формате аудиоспектакля, персонажи которого делятся друг с другом не только историческими фактами, но и обсуждают легенды и небылицы, оставляя выбор – верить или не верить – за слушателем. К примеру, аудиогид рассказывает легенду о потайных ходах под рекой Казанкой и историю о том, как в вопросе появления железной дороги до Казани сыграло свою роль седло, созданное казанским купцом Сайдашевым.


Бесплатная аудиоэкскурсия доступна абонентам любых операторов на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно скачать приложение МТС Live на свой смартфон, в разделе «Онлайн» найти аудиогид «Казань-Свияжск на электропоезде». Аудиогид работает автономно, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«В Татарстане самое большое число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. В маршрут нового аудиогида вошла информация о двух из четырех из них: астрономической обсерватории им. В. Энгельгардта КФУ и Успенском соборе и монастыре в Свияжске. Таким образом, теперь МТС «оцифровала» все объекты ЮНЕСКО в республике и создала бесплатные гиды по ним. Несколько лет назад был запущен мобильный гид МТС Travel по Татарстану и Казанскому Кремлю, охраняемому ЮНЕСКО с 2000 года. В приложении МТС Live можно воспользоваться аудиогидом, который сопровождает путешественников до «туристической жемчужины Татарстана» - Болгара. Более того, автомобильный аудиогид до древнего города представлен в двух версиях – на русском и татарском языках. Надеемся, что бесплатные цифровые помощники МТС сделают поездки гостей в регион еще комфортнее», - рассказал Марат Кабанов, директор МТС в Татарстане.


Аудиогид создан при поддержке экскурсионного центра «Остров-тур Казань» при музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» и АО «Содружество». В работе над аудиоэкскурсией принимала участие команда под руководством урбаниста, культуролога, историка, члена рабочей группы по созданию концепции устойчивого развития Казани Энже Дусаевой. Разработкой аудиоэффектов и музыкального сопровождения занимались Фарид Мухамедов, Булат Карцев и Михаил Остудин из краеведческого проекта «Крот Казанский», которые выпускают подкасты и аудиогиды с историками, краеведами, гидами, экскурсоводами и исследователями о культуре, событиях, местах и людях.

Озвучили аудиогид Лейсан Дусаева - звезда федеральных каналов родом из Казани, актриса театра и кино, заслуженная артистка Татарстана, и Рамиль Вазиев - заслуженный артист Татарстана, актер татарского драматического театра им. Галиаскара Камала.

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