МТС обеспечила бесшовное покрытие трассы от Елабуги до Набережных Челнов

МТС улучшила голосовую связь и LTE-покрытие на 50-километровом участке федеральной автомагистрали М-12 в Татарстане. Оператор запустил новые базовые станции и модернизировал существующую сеть на трассе, проходящей через Елабугу и Набережные Челны. В результате проведенных работ и благодаря устранению «белых пятен» тысячи автомобилистов могут пользоваться в пути стабильной голосовой связью и ускоренным мобильным интернетом.

МТС обновила телеком-оборудование на территории Елабужского района и Набережных Челнов, на одном из самых оживленных участков скоростной автомагистрали М-12 в Татарстане. В дополнение к существующей сети, здесь заработали новые базовые станции стандарта LTE 1800. Они обеспечивают бесшовной голосовой связью и скоростным мобильным интернетом водителей и пассажиров в пути между двумя крупными городами Закамья. Улучшение связи затронуло и часть Национального парка Нижняя Кама, вдоль которой проложена трасса, а также территории одной из крупнейших татарстанских промышленных зон в пригороде Елабуги, дачных массивов вдоль дороги и прилегающих к трассе АЗС, стоянок, зон отдыха, кафе и магазинов.