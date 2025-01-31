МТС обеспечила автобусы закамских городов бескондукторной оплатой и умным видеонаблюдением

МТС реализовала комплексный проект по внедрению цифровых технологий в общественном транспорте Набережных Челнов, Нижнекамска и Бавлов. Порядка 50 автобусов закамских городов Татарстана были оборудованы интеллектуальными приборами и датчиками, которые позволяют сделать поездки в общественном транспорте безопасными и комфортными. Пассажиры получили возможность бесконтактно оплачивать проезд, а также ориентироваться по маршруту при помощи голосового и визуального информирования.

Цифровые решения работают в новых автобусах на ряде самых загруженных маршрутов в Набережных Челнах, Нижнекамске и Бавлах. МТС оборудовала их автоматизированной системой учета пассажиров, а также приборами для бесконтактной оплаты проезда — валидаторами, расположенными на поручнях в разных частях салона. В салонах автобусов установлены цифровые дисплеи и текстовые табло с данными об остановках и другими информационными сообщениями.

На входах и выходах из автобусов МТС организовала система видеонаблюдения, которая позволяет водителю безопасно высаживать горожан на остановках и закрывать двери без риска для пассажиров, а также оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации. Данные с камер также фиксируются видеорегистратором, что в случае ДТП позволяет выявить виновных и оценить действия водителя.