МТС назвали лидером по обеспечению цифровой безопасности пользователей

Эксперты компании J'son & Partners Consulting оценили надежность сервисов цифровой безопасности восьми российских операторов связи и IT-компаний. МТС заняла первое место в рейтинге, как цифровая экосистема с самой широкой линейкой продуктов по защите клиентов от нежелательных звонков, утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории, сообщает Коммерсантъ.

Сравнительный анализ проводился среди российских экосистем, таких как МТС, Сбер, VK и других, а также операторов связи, в линейке которых присутствуют сервисы цифровой безопасности, в том числе антиспам-сервисы и сервисы защиты от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории.

Больше всего предложений для абонентов и пользователей в области цифровой безопасности — у экосистемы МТС, второе место занял «МегаФон».

Исследователи также провели глубокий анализ антиспам-сервисов — как самого распространённого и востребованного направления. По их мнению, эта часть рынка цифровой безопасности абонентов находится на высокой стадии зрелости. Как следует из результатов исследования, наиболее сильные предложения в сегменте антиспам-сервисов предлагает МТС. В результате проведенного нагрузочного тестирования эксперты отметили высокую эффективность обнаружения и блокирования нежелательных звонков со стороны компании: сервис МТС Защитник определил 6 из 8 возможных тестовых номеров. Следом в рейтинге идут «Билайн», «Мегафон» и «Яндекс».

Директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук рассказал, что «тем или иным продуктом безопасности МТС пользуются более 40 млн абонентов компании». В «МегаФоне» «Ъ» уточнили, что более 10 млн их абонентов используют виртуального помощника, который бесплатно определяет входящий номер, но блокировка номеров доступна только в платной версии. В «Вымпелкоме» используют собственную антифрод-платформу, на основе которой работает виртуальный помощник, предупреждающий абонентов о спам-звонках и по решению клиента автоматически блокирующий их. Есть платная и бесплатная версии. Определитель номера «Яндекса» выявляет «спам-звонки, звонки от курьеров и т. д.», сообщили в компании.

На конец 2023 года опция мониторинга утечек персональных данных и кредитной истории была доступна только у двух игроков российского рынка – МТС и Сбера.

По мнению авторов исследования, сегмент антиспам-сервисов как часть рынка цифровой безопасности абонентов уже находится на высокой стадии зрелости, а сегмент сервисов по защите от утечек персональных данных и мониторинга кредитной истории будет продолжать активно развиваться в ближайшее время.