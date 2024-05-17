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МТС Музыка теперь доступна татарстанцам без оплаты подписки

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о том, что клиенты в Татарстане и других регионах до конца года смогут пользоваться приложением МТС Музыка без доплат. Весь функционал стриминг-сервиса будет полностью доступен после скачивания приложения и авторизации в нем.

Промокод на подключение подписки со скидкой 100% активируется автоматически при авторизации в приложении МТС Музыка и будет действовать до конца года. Воспользоваться им могут абоненты новых, то есть открытых для подключения тарифов. Они получат доступ к обширному каталогу из десятков миллионов треков и полному функционалу стриминг-сервиса, при этом интернет-трафик на музыку не расходуется.

Для части пользователей впервые появится дополнительная технологическая функция прослушивания музыки офлайн. МТС Музыка, даже в отсутствие подключения к интернету, сформирует офлайн-микс и предложит двухчасовой плейлист на основе интересов пользователя.

«Среди российских стриминговых сервисов МТС Музыка входит в ТОП-3 по доле рынка. Слушать музыку, подкасты, радио на работе, в пути, во время прогулки или спортивных занятий для всех нас стало привычным явлением. Уверен, что новые функции приложения и его доступность сделают этот процесс еще удобнее и комфортнее и порадует татарстанских меломанов», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Подробнее с правилами и тарифами, которым доступна подписка без оплаты, можно ознакомиться на официальном сайте МТС.

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