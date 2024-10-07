МТС Линк и Казанский государственный медицинский университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, входящей в экосистему МТС, и Казанским государственным медицинским университетом (КГМУ). Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого организации намерены продвигать совместные образовательные и научные инициативы, а также поддерживать программы стажировок для студентов, было подписано на международном форуме Digital Innopolis Days.

Партнерство направлено на подготовку квалифицированных специалистов для медицинской отрасли. Соглашение предусматривает проведение образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов и тренингов), а также реализацию совместных проектов и научных исследований. МТС Линк поможет студентам Казанского ГМУ освоить современные цифровые решения, которые они смогут применять для повышения качества медицинских услуг и оптимизации рабочих процессов. Казанский ГМУ планирует привлекать экспертов МТС Линк к образовательной деятельности, в том числе для участия в проведении выпускных аттестационных экзаменов.

«С каждым годом спрос на специалистов, владеющих цифровыми технологиями, растет. Мы рады, что благодаря нашему сотрудничеству с Казанским ГМУ студенты смогут не только получать качественное медицинское образование, но и осваивать цифровые инструменты, которые уже сегодня применяются в передовых клиниках. Эти знания помогут будущим врачам подготовиться к вызовам цифровой медицины и использовать новейшие технологии для улучшения диагностики, лечения и взаимодействия с пациентами. Мы уверены, что совместно с Казанским ГМУ нам удастся воплотить в жизнь множество значимых инновационных проектов», — отмечает директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова.