МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения, подписанного на форуме Kazan Digital Week*, планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив, а также программы стажировок.

Основная цель соглашения — совместная подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли. В планах — организация образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов, тренингов), проведение совместных проектов и научных исследований. МТС Линк сможет предлагать талантливым студентам КФУ стажировки и содействие в трудоустройстве, также возможна организация в вузе программ целевого обучения по заказу МТС Линк. В свою очередь, КФУ сможет привлекать специалистов МТС Линк к образовательному процессу, в частности, к проведению государственной итоговой аттестации.

«Согласно исследованию НИУ ВШЭ и EdTech-компании Ultimate Education**, предпринимательское образование — один из главных трендов в российских вузах. В ближайшем будущем основным требованием компаний к сотрудникам будут такие навыки, как креативность, любознательность, критическое мышление, решение проблем, работа в команде и гибкость. Мы рады, что благодаря соглашению мы сможем участвовать в образовательном процессе КФУ и помогать студентам приобретать эти и другие умения, что в дальнейшем поможет им в трудоустройстве. Надеемся, что совместно с КФУ мы реализуем много нестандартных и ярких проектов», — отмечает директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова.

«Мы стремимся давать студентам образование высокого уровня и широкие перспективы для трудоустройства по окончании университета. Наше сотрудничество с МТС Линк — еще один шаг к этой цели. Казанский университет давно знаком с МТС Линк и уже долгое время пользуется сервисами разработчика для онлайн-обучения. Новое соглашение позволит нам усилить обмен опытом с компанией: откроет новые возможности для научной и просветительской работы, а также для цифровизации образовательных процессов», — отмечает проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Пашин.

*Kazan Digital Week - (англ.) Казанская цифровая неделя

**Ultimate Education - (англ.) Высшее образование