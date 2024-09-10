Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, сообщает о подписании соглашения о сотрудничестве между компанией «Вебинар Технологии», разработчиком платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы МТС Линк, входящей в экосистему МТС, и Казанским федеральным университетом (КФУ). В рамках соглашения, подписанного на форуме Kazan Digital Week*, планируется совместное развитие научных, образовательных инициатив, а также программы стажировок.

Основная цель соглашения — совместная подготовка квалифицированных кадров для IT-отрасли. В планах — организация образовательных мероприятий (лекций, конференций, форумов, круглых столов, тренингов), проведение совместных проектов и научных исследований. МТС Линк сможет предлагать талантливым студентам КФУ стажировки и содействие в трудоустройстве, также возможна организация в вузе программ целевого обучения по заказу МТС Линк. В свою очередь, КФУ сможет привлекать специалистов МТС Линк к образовательному процессу, в частности, к проведению государственной итоговой аттестации.

«Согласно исследованию НИУ ВШЭ и EdTech-компании Ultimate Education**, предпринимательское образование — один из главных трендов в российских вузах. В ближайшем будущем основным требованием компаний к сотрудникам будут такие навыки, как креативность, любознательность, критическое мышление, решение проблем, работа в команде и гибкость. Мы рады, что благодаря соглашению мы сможем участвовать в образовательном процессе КФУ и помогать студентам приобретать эти и другие умения, что в дальнейшем поможет им в трудоустройстве. Надеемся, что совместно с КФУ мы реализуем много нестандартных и ярких проектов», — отмечает директор по работе с организациями образования МТС Линк Татьяна Федотова.

«Мы стремимся давать студентам образование высокого уровня и широкие перспективы для трудоустройства по окончании университета. Наше сотрудничество с МТС Линк — еще один шаг к этой цели. Казанский университет давно знаком с МТС Линк и уже долгое время пользуется сервисами разработчика для онлайн-обучения. Новое соглашение позволит нам усилить обмен опытом с компанией: откроет новые возможности для научной и просветительской работы, а также для цифровизации образовательных процессов», — отмечает проректор по цифровой трансформации и инновационной деятельности Казанского федерального университета Дмитрий Пашин.

*Kazan Digital Week - (англ.) Казанская цифровая неделя
**Ultimate Education - (англ.) Высшее образование

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

20 часов назад

В Казани неизвестные убили экс-замначальника танкового училища Валерия Хахина

Важное в РТ

18 минут назад

МТС Линк и Казанский федеральный университет подписали соглашение о сотрудничестве

уничтожение борщевика орехово-зуево

Новости Татарстана

день назад

Студент ветакадемии не планировал устроить теракт утром

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров

прошивка робота-пылесоса в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Потопов после дождя в Казани больше не будет

Новости Татарстана

18 часов назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Татарстана

день назад

Опека проверит женщину из Казани, которая пьяная гуляла с младенцем

Новости Татарстана

2 часа назад

Умер глава совхоза «Гигант» Тукаевского района Риф Имамов

Новости Казани

день назад

В Советском районе Казани во «Вкусно и точка» увидели парня в крови
Новости Казани
3 часа назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Не так давно команда Тутберидзе рассказала, что...

Новости Казани

час назад

Пьяный казанец пришел в Tele2 и стал угрожать продавцу ножом

Важное в РТ

18 часов назад

Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом

Новости Татарстана

2 часа назад

В больнице Казани остаются 6 зараженных лихорадкой Западного Нила

Новости Татарстана

19 часов назад

Жители Татарстана получат деньги за видео с нарушениями ПДД
В аэропорту Казани 10 сентября введены временны...
Новости Казани
3 часа назад

В аэропорту Казани 10 сентября введены временные ограничения

Новости Татарстана

19 часов назад

Умерли 2 татарстанцев, заразившиеся лихорадкой Западного Нила

Новости Казани

20 часов назад

В Казани уже к 2030 году могут развернуть сеть 5G

Новости Казани

21 час назад

Игрок казанского «Рубина» Безруков — о своей шутке про «денежки»
Казанец ворвался в аптеку с необычным пистолетом
Новости Казани
17 часов назад

Казанец ворвался в аптеку с необычным пистолетом
В Казани прокуратура нашла опасную детскую площ...
Новости Казани
18 часов назад

В Казани прокуратура нашла опасную детскую площадку и заставила провести ремонт