МТС и ГИТИС приглашают татарстанских абитуриентов к участию в онлайн-отборе на актерский факультет
Фото: пресс-служба ПАО МТС
МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный виртуальный отбор абитуриентов. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Татарстана и других регионов Поволжья пройдут на цифровой платформе МТС Линк 23-25 апреля. Лучшие по мнению преподавателей участники будут рекомендованы для следующих очных этапов поступления в ГИТИС в Москве.
Для участия в отборочном туре на актерский факультет института, МТС и ГИТИС приглашают учащихся общеобразовательных школ и СУЗов Татарстана, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Участие в онлайн-отборе – бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Перед отбором организаторы пришлют участникам индивидуальное время и приглашение на консультацию.
Онлайн-отбор 23-25 апреля будут проводить педагоги кафедры мастерства актера ГИТИСа - старший преподаватель Николаева Екатерина Георгиевна и преподаватель Калинин Алексей Олегович. Абитуриенты, планирующие участие в проекте, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.
«В прошлом году в онлайн-отборе образовательной платформы МТС «Поколение М» и ГИТИСа приняли участие около 30 татарстанцев из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, пгт Актюбинский и Лениногорска. Трое из них прошли первый тур отборочных испытаний и были рекомендованы к участию во втором туре прослушиваний в Москве. Так, внедрение цифровых технологий в процесс отбора дало возможность ребятам из самых дальних углов страны стать ближе на шаг к своей мечте о театре или кино. Пройти онлайн-отбор в рамках нашего проекта, и после прохождения очных туров в Москве стать студентами ГИТИСа удалось пяти российским абитуриентам, они заняли 5 из 22 бюджетных мест на актерском факультете института. В Татарстане много талантливой и целеустремленной молодежи и я верю, что среди студентов ГИТИСа, которые начинали свой путь к актерской карьере на нашем онлайн-отборе, мы однажды увидим фамилии и татарстанских ребят», — прокомментировал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.