МТС и ГИТИС приглашают татарстанских абитуриентов к участию в онлайн-отборе на актерский факультет

МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный виртуальный отбор абитуриентов. Онлайн-встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ абитуриентами из Татарстана и других регионов Поволжья пройдут на цифровой платформе МТС Линк 23-25 апреля. Лучшие по мнению преподавателей участники будут рекомендованы для следующих очных этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Для участия в отборочном туре на актерский факультет института, МТС и ГИТИС приглашают учащихся общеобразовательных школ и СУЗов Татарстана, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Участие в онлайн-отборе – бесплатное, обязательна предварительная регистрация. Перед отбором организаторы пришлют участникам индивидуальное время и приглашение на консультацию.

Онлайн-отбор 23-25 апреля будут проводить педагоги кафедры мастерства актера ГИТИСа - старший преподаватель Николаева Екатерина Георгиевна и преподаватель Калинин Алексей Олегович. Абитуриенты, планирующие участие в проекте, должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из нескольких литературных произведений различных жанров, в том числе басня, стихотворение, отрывок из прозаического произведения. Дополнительно, педагоги в рамках первого тура проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить какой-либо танец.