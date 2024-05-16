Молодёжь Татарстана активно участвует в образовательных проектах Сбера

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин рассказал о преимуществах обучения в акселераторах Сбера, о том, что в Иннополисе вновь пройдёт AIETHICS Summer School1, и о «Школе 21», все выпускники которой успешно трудоустроены и работают в крупнейших ИТ-компаниях

В Татарстане большой популярностью среди молодёжи пользуется программа Сбера по развитию предпринимательских талантов для школьников и студентов — молодёжные акселераторы Сбера, где технологическому бизнесу учатся 1680 школьников и студентов из Татарстана. Ребята проходят онлайн-программу по основам предпринимательства и изучают технологические тренды, объединяются в команды и работают с персональными менторами — опытными предпринимателями — это помогает им превращать свои идеи в работающие продукты.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Сбер одной из своих приоритетных задач видит развитие проектов в сфере технологического образования. У нас существует множество проектов в этом направлении. В наших молодёжных акселераторах, помимо поддержки, школьники-победители получают возможность поступить в вузы без экзаменов, получить дополнительные баллы ЕГЭ и другие преференции, а магистранты — претендовать на грант Президента РФ».

Уже два года подряд в Университете Иннополис проходит AIETHICS Summer School (летняя школа этики в AI). Александр Ведяхин предложил продолжить традицию и в этом году тоже провести AIETHICS Summer School в Университете Иннополис. Во время обучения ребят познакомят со всеми этическими, социальными и правовыми аспектами в области AI.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Тема этики в AI новая, и специалистов в этой области критически мало, поэтому школа этики решает сразу ряд задач: готовит новых специалистов по этике в AI и формирует новые правила. Вместе со слушателями школы мы формируем всесторонний обзор этических и политических вопросов, связанных с AI и процессами, которыми управляют алгоритмы. Хочу особенно отметить, что Татарстан — один из первых регионов, присоединившихся к кодексу этики в сфере AI».

Также в Казани по поручению Президента Российской Федерации успешно работает «Школа 21» — школа цифровых технологий Сбера, которая даёт возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. Кампус «Школы 21» в Казани — это второй кампус школы, который открылся в стране и работает с февраля 2020 года. Обучение в нём очень востребовано у жителей региона. Здесь учатся около 1300 человек, из них порядка 500 уже работают в ИТ-компаниях. При этом для 50% участников программирование стало абсолютно новым опытом, ранее они никак не были связаны с ИТ-сферой. Больше половины участников в Казани младше 25 лет, треть — в возрасте от 25 до 34 лет, 10% участников – старше 34 лет. Доля девушек – 22%. Менее половины учащихся – жители Казани, большая часть — жители российских регионов, а также представители иностранных государств. У кампуса уже 108 выпускников. Все они успешно трудоустроены и работают в Сбере и других крупнейших ИТ-компаниях страны.

Во время рабочей поездки в Казань Александр Ведяхин пригласил всех принять участие в Зелёном Марафоне Сбера, который пройдёт в 60 городах России в День защиты детей — 1 июня.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Мы организуем спортивный и благотворительный фестиваль для всей семьи уже в одиннадцатый раз. Дата — День защиты детей — выбрана неслучайно: все средства, собранные в рамках регистрации участников Зелёного Марафона, будут направлены на развитие образования детей с ментальными особенностями и опытом сиротства».

Все средства от забега поступят в фонд и будут направлены на организацию специализированных занятий по подготовке к школе таких детей. В прошлом году забег собрал 126 тысяч участников и 120 тысяч болельщиков, став одним из крупнейших беговых состязаний в мире. Было собрано 12,5 миллиона рублей, а это 9,5 специализированных занятий.

1AIETHICS Summer School - Этикс Самер Скул