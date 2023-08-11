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Молодая актриса из Казани снялась в новом комедийном сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

Молодая актриса из Казани снялась в новом комедийном сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

ТВ-3

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14 августа в 19:30 на телеканале ТВ-3 стартует показ единственного в своем роде комедийно-мистического сериала «СуперИвановы». Это история о необычной семье, в которой все женщины обладают магическим даром.

Главную женскую роль в картине исполнила актриса Екатерина Волкова. Её героиня, казалось бы, ничем не отличается от миллионов российских жен и матерей, но сверхъестественный дар ясновидящей делает её по-настоящему уникальной. Свои способности она унаследовала от матери, Тамары Петровны (Ольга Науменко), потомственной травницы, которая с помощью сил природы может излечить, приворожить и даже разобраться в загадочных тайнах. Также волшебный дар передался самой младшей представительнице Ивановых. Катя, девочка-подросток, только начала осознавать свою силу, но еще не может проявить её.

И только у главы семейства Валерия, роль которого исполнил Михаил Полицеймако, не было никаких магических способностей. Но это совсем не значит, что он далек от мира чудес. Мужчине подчиняются самые разные силы, ведь он – учитель физики и заслуженный деятель науки. Валера, ищущий во всем логическое объяснение, стал добровольным заложником необъяснимого волшебства своих любимых женщин, жены, дочери и тещи.

Кроме уже известных звезд в проекте также появятся молодые актеры, которые только начинают свой путь в мире театра и кино. Среди них есть актриса из Казани.

Владислава Оболенская переехала в Татарстан в 2015 году, чтобы поступить в театральное училище. Именно в Казани начался ее творческий путь, поэтому этот город занимает особое место в жизни актрисы. Для нее Казань ассоциируется с воплощением мечты. Город навсегда связал Владиславу с миром театра и кино, поэтому она с особенным трепетом вспоминает годы, проведенные там:

«Мое любимое место в Казани – это сад «Эрмитаж». В нем мы с друзьями и коллегами постоянно фантазировали: работали над проектами и придумывали этюды. Там же прошел мой выпускной из театрального училища».

Придя на пробы в сериал «СуперИвановы», Владиславу сразу же поразила легкость и душевность творческого процесса. Актриса признается, что это был самый атмосферный проект в ее карьере:

«В целом ощущения после работы над проектом у меня очень теплые и трепетные. С актерской командой, настоящими профессионалами, мне было очень приятно сниматься. Я чувствовала эмпатию партнеров и сопереживание всех на съемочной площадке. Когда мы снимались, каждый был друг за друга, а не за себя».

Посмотреть, какой же получилась мистическая картина с участием актрисы из Казани, вы сможете уже совсем скоро! Включайте ТВ-3 14 августа в 19:30 и наслаждайтесь новым комедийным сериалом «СуперИвановы»!

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