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Менее 20% автолюбителей из ПФО хотели бы сегодня купить электрокар

Менее 20% автолюбителей из ПФО хотели бы сегодня купить электрокар

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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19% автолюбителей из Приволжского Федерального округа хотели бы купить электрокар. При этом почти треть опрошенных готова рассмотреть к покупке именно российский электромобиль. Главные препятствия для приобретения электрокаров, по мнению респондентов региона – отсутствие развитой инфраструктуры их обслуживания и высокие цены. Таковы результаты опроса*, проведенного «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ).

О твердом желании купить электромобиль заявили 19% опрошенных. Больше всего желающих среди самых молодых автолюбителей в возрасте 18-25 лет (39%). Пока не готовы покупать электрокар 42%. Наиболее высок этот показатель среди водителей старше 55 лет (45%) и на Северном Кавказе (48%). При этом 39% респондентов не имеют четкого мнения относительно приобретения электромобиля.

Среди тех, кто готов приобрести электрокар, в ПФО 28% рассматривают к покупке российские электромобили, а 72% предпочтут подобное авто иностранного производства. Мужчины решительнее женщин обдумывают перспективу покупки иностранных электрокаров (81% против 66%), а женщины намного лояльнее мужчин к отечественным машинам (49% против 37%). Иностранные электромобили наиболее популярны у водителей возрастной категории 41-55 лет (78%), а также у сибиряков и уральцев (по 78%), отечественные – у водителей 26-40 лет (47%) и на Северном Кавказе (53%).

Большинство резидентов ПФО (86%) готовы потратить на электромобиль менее 2 миллионов рублей, 14% - от 2 до 5 миллионов и лишь 1% - от 5 до 10 миллионов рублей.

74% местных респондента не знают о скидках на электрокары в рамках льготной программы автокредитования (65% женщин, 65% водителей старше 55 лет). Что-то слышал о таких скидках 21%. Лишь 5% опрошенных точно знают о возможности приобрести электромобили со скидкой в размере 25%. Наиболее информированы в этом отношении самые молодые водители в возрасте 18-25 лет (21%), а также жители Северного Кавказа (21%) и в Московского региона (18%).

Среди главных причин, по которым опрошенные жители ПФО не готовы сегодня приобретать электромобиль, 31% отметили отсутствие развитой инфраструктуры обслуживания таких машин, 25% отпугивает высокая цена. На слабый аккумулятор («на них далеко не уедешь») указали 10%. 3% указали на недостаточный выбор моделей, а 4% - высказали недоверие к качеству производства. А 26% опрошенных вполне устраивают привычные машины на двигателе внутреннего сгорания.

«Электрокары постепенно завоевывают сердца и ума россиян, и этот процесс со временем только будет набирать обороты. Об этом говорят и опросы, и статистика. Если по итогам регистраций авто за 9 месяцев прошлого года электрокары составляли 0,4% в общих продажах новых авто, то за 9 месяцев этого года их доля увеличилась уже до 1,3%. В пятерке лидеров – немецкий Volkswagen, отечественный Evolute, китайский Zeekr и Voyah и американская Tesla», - отметила руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») Марина Дембицкая.

* Опрос проведен в сентябре 2023 года среди 3000 мужчин и женщин в возрасте 18-65 лет, владеющих автомобилем или планирующих приобрести авто, по репрезентативной выборке во всех макрорегионах России.

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