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МегаФон стал партнером виртуального оператора СберМобайл

МегаФон стал партнером виртуального оператора СберМобайл

Фото: пресс-служба МегаФона. Фотограф Дина Павленко.

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МегаФон и MVNO-оператор связи СберМобайл заключили соглашение о технологическом партнерстве. Сотрудничество подразумевает усиление зоны покрытия СберМобайл в целом ряде регионов страны, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для пользователей b2c и b2b. В течение года партнеры намерены расширить географию сотрудничества по всей России.

МегаФон обеспечит для СберМобайл максимальную зону покрытия в Российской Федерации, что позволит партнеру получить как статус федерального оператора связи, так и наилучшие качество сигнала в сети и скорость передачи данных. МегаФон предоставит инфраструктуру для работы СберМобайл в 15-ти регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока, а также даст абонентам партнера новые возможности в международном роуминге и целый спектр услуг – от сервисов анти-спама до комплексных цифровых решений.

Партнерство начнется с работы СберМобайл на сетях МегаФона в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе. В планах операторов до конца года расширить географию совместного присутствия по России.

Инфраструктура МегаФона существенно укрепит технологическую базу виртуального оператора за счет максимальной скорости и самого широкого покрытия мобильного интернета в России, которые уже на протяжении нескольких лет фиксируются замерами независимой исследовательской компании Ookla.

Стороны также намерены активно развивать для абонентов СберМобайл более выгодные условия международного роуминга, опираясь на партнерскую сеть МегаФона, которая охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях. Отдельным фокусом взаимодействия станет развитие таких направлений работы, как защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии. Также планируется совместное развитие набора комплексных услуг для b2b-клиентов СберМобайл: от создания под этим брендом виртуальных АТС до интегрированных с CRM-платформами заказчиков решений омниканальных коммуникаций.

«Мы в МегаФоне обладаем передовым технологическим опытом в телекоме и знаем, как эффективно развивать бизнес виртуального оператора связи. На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota. Cотрудничество со СберМобайл открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов», - отметил директор по работе с операторами связи и роумингу МегаФона Александр Шинкарев.

«Стабильная безопасная связь является одним из главных критериев при выборе мобильного оператора, и СберМобайл в 2024 году намерен больше инвестировать в развитие и совершенствование своих услуг. Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий МегаФона и СберМобайл сделает все это возможным», - говорит генеральный директор СберМобайл Сергей Волков.

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