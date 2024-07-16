Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году.

Фото: пресс-служба МегаФон

Подписаться в Telegram

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй квартал текущего года.

В основу исследования легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®. Всего было сделано 12,75 млн замеров по всей стране с порядка 1,38 млн различных устройств.

По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство восьмой год подряд. Медианная скорость скачивания в сети по итогам первого полугодия составляет 29,65 Мбит⁄с, а скорость загрузки данных — 9,46 Мбит⁄с.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории РФ, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. Всего специалисты изучили более 1,3 млрд замеров, полученных от 2,2 млн уникальных устройств. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения этого параметра аналитиками Ookla®.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отмечает технический директор МегаФона Алексей Титов.

Лидирующие позиции МегаФона по скорости мобильного интернета сохраняются благодаря непрерывному развитию сети в стране. Так, в Татарстане с начала года оператор установил базовые станции в Казани, Набережных Челнах и небольших населённых пунктах Азнакаевского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Зеленодольского, Кайбицкого, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского и Тетюшского районов. Новые объекты связи появились вдоль регионального участка федеральной трассы М-12 и в популярной туристической локации — Усадьбе Молоствовых.

Более подробную информацию читайте здесь.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В Казани подвели итоги конкурса «Миссис Татарстан – 2024»

Интересное в Казани

день назад

Воплощаем дом мечты в реальность: интерактивный тест для читателей

травля тараканов дезслужба

Новости Казани

день назад

Казанцы рассказали о стрельбе на улице Зорге

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вырастить ребенка счастливым: Топ нужных вещей для каждой мамы

ремонт холодильников атлант в санкт петербурге в Санкт-Петербурге

Новости Казани

3 часа назад

В Казани Равиль Зиганшин выполнил требования избитого крановщика

Новости Казани

23 часа назад

Казанские волонтеры отправляют в зону СВО котов для борьбы с мышами

Новости Казани

7 часов назад

Имам мечети «Ирек» из Татарстана Камаев рассказал, как правильно «побивать» жену

Новости Татарстана

день назад

В РТ могут ограничить строительство частных домов

Новости Казани

день назад

На озере Кабан начали монтаж фасада нового театра Камала

Новости Казани
час назад

В Казани остается в больнице 1 пациент с ботулизмом

В Казани остается в больнице 1 пациент с ботулизмом

Новости Татарстана

50 минут назад

Видео малолетнего питбайкера, который призывает навести суету в Казани

Интересное в Казани

5 часов назад

Казань заняла седьмое место в рейтинге городов-миллионников по покупкам вина от «Х5 Клуба»

Новости Казани

час назад

В Казани полиция ищет мужчину, который разбил стекло в трамвае №5

Новости Казани

2 часа назад

3 авто столкнулись на пересечении улиц Меховщиков и Ирек в Казани
С 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК
Новости Татарстана
час назад

С 2024 года татарстанцы смогут записываться к врачу через ВК

Новости Татарстана

2 часа назад

В Казани на феминистку завели дело о пропаганде ЛГБТ*

Новости Татарстана

6 часов назад

В Чистополе женщина едва не убила своего мужа

Новости Татарстана

7 часов назад

На 1117 гербов и флагов для школ в РТ потратят 80,7 млн рублей
«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ
Интересное в Казани
4 дня назад

«Ежемесячный платеж превышает 180 тысяч рублей»: специалисты рассказали, что будет с рынком ипотеки после отмены льготных программ

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом
Лонгриды
3 дня назад

«Крановщик избил Зиганшина или Зиганшин крановщика?»: что случилось на скандальной стройке под Миллениумом