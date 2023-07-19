Медицина будущего со Сбером

Сбер, как ведущая технологическая компания и лидер в цифровизации, предоставляет регионам свои разработки и компетенции для различных отраслей экономики. Поддержка сферы здравоохранения является одной из ключевых.

Цифровизация помогает вывести здравоохранение на новый уровень и повысить доступность медицинских услуг. Сегодня одним из драйверов выступает телемедицина. На платформе СберЗдоровье более 1300 квалифицированных врачей оказывают помощь более чем 14 млн пользователей. За счет сервиса удается на 45% сократить количество острых случаев.

Зачем нужна телемедицина

Говоря простым языком, телемедицина - это использование современных способов связи для общения между врачом и пациентом. Медицинские онлайн-платформы очень удобны в тех случаях, когда заболевший человек по каким-то причинам не может прийти на прием к нужному врачу. Например, больница расположена далеко от дома, и больному сложно до нее добраться. Или проблема со здоровьем кажется неопасной, и вам просто нужна небольшая консультация лечащего врача. Возможности телемедицины часто используют для получения второго мнения. Если у пациента возникли сомнения по поводу поставленного диагноза и назначенного лечения, он может обратиться к другому специалисту, отправив историю своей болезни. Благодаря современным способам связи, сегодня можно связаться с врачом из любого уголка планеты и получить ценные рекомендации.

Как получить онлайн консультацию

Для начала необходимо пройти авторизацию на сайте СберЗдоровье, после чего вам будут доступны телемедицинские консультации с врачами и единая медкарта ваших записей и консультаций. На сайте можно получить как разовую консультацию терапевта, педиатра или врача узкой специальности (перечень очень большой), так и оформить подписку на определенный период - от 2 недель до года. В этом случае пациент получает возможность пользоваться безлимитными круглосуточными онлайн-консультациями. Доктор оценит экстренность ситуации, расшифрует анализы, проконсультирует по лекарствам, составит план лечения или диагностики, сможет помочь найти ответы на самые разные вопросы, касающиеся вашего здоровья.

Связаться с врачом можно круглосуточно любым удобным способом. Вы можете позвонить прямо из мобильного приложения. Можете общаться со специалистом в чате. Но лучше всего общаться с "теледоктором" по видеосвязи - так врач лучше оценит ваше состояние. После консультации медицинский работник составляет медицинское заключение и полный протокол лечения.

Пациент отправляет необходимую медицинскую документацию (рентген, МРТ, КТ, выписки из медкарты и так далее). При необходимости по рекомендации врача пациент проходит дополнительные обследования по месту жительства. История консультаций будет храниться в личном кабинете. При необходимости врач всегда сможет обратиться к данным предыдущих обследований, чтобы следить за динамикой лечения.