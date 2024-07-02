Мастер-классы, спорт, кино и вечеринки – в Казани снова открылась «Территория Mixx»

Tele2 приглашает казанцев и гостей столицы посетить городское летнее пространство «Территорию Mixx». Креативная площадка объединяет в себе лекторий, спортивный зал, кинотеатр и танцпол для жарких вечеринок. В течение трех недель любой желающий может принять участие в активностях площадки или просто приятно провести время на территории летнего пространства.

В этом году Tele2 вновь развернула «Территорию Mixx» в пространстве CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу. Площадка работает ежедневно с 1 по 21 июля, посетители могут выбрать и составить свой индивидуальный микс из целого спектра мероприятий, в числе которых более 30 кинопоказов, занятия йогой на открытом воздухе, а также мастер-классы по танцам, азам импровизации. В программе также стоят лекции об архитектуре, кинематографе и модным тенденциям, встреча с профессиональным кинологом и общение c автором блога «Казань интересная» и победителем в номинации «Лучший сити-блогер 2022» Русиной Семененко. По пятницам гостей «Территории Mixx» ждут мощные сеты от популярных DJ. Вход на все мероприятия и кинопоказы бесплатный. Подробное расписание можно найти на официальном сайте проекта.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Tele2:

«Пространство «Территория Mixx» - это летняя зона отдыха для каждого, мы не делаем исключение для абонентов только одного оператора. А насыщенная и разноплановая программа позволит легко выбрать тот микс развлечений и полезного контента, который понравится именно вам. Эти принципы созвучны идее создания мультиподписки Mixx, которая помогает объединить в одном сервисе эксклюзивные скидки и предложения с учетом личных предпочтений каждого клиента».

Идея «Территории Mixx» тесно связана с мультиподпиской Mixx. Сейчас это набор популярных опций, среди которых дополнительные 50 Гб интернета каждый месяц, защита от спама, подписка для выгодного шопинга OZON Premium и кешбэк сервис «Пакет» от Х5, подписка на музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и библиотеки, а также предложения от других популярных сервисов и интернет-магазинов.