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Мастер-классы, спорт, кино и вечеринки – в Казани открылась «Территория Mixx»

Мастер-классы, спорт, кино и вечеринки – в Казани открылась «Территория Mixx»

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2 приглашает казанцев и гостей города посетить летнее творческое пространство «Территорию Mixx». Креативная площадка объединяет в себе лекторий, спортивный зал, кинотеатр и танцпол для жарких вечеринок. В течение трех недель гостей ждут различные мастер-кассы, лекции и лайфхаки по стилю.

В этом году Tele2 вновь развернула «Территорию Mixx» в пространстве CUBE в Горкинско-Ометьевском лесу. Площадка работает ежедневно с 1 по 22 сентября, с 16.00 в будние дни, с 15:00 - в выходные. Посетители могут выбрать и составить свой индивидуальный микс из целого спектра мероприятий, в числе которых более 40 кинопоказов, занятия йогой, лекции по имиджу и безошибочному подбору одежды, встреча с профессиональным кинологом и общение c автором блога «Казань интересная» и победителес в номинации «Лучший сити-блогер 2022» Русиной Семененко. По пятницам гостей «Территории Mixx» ждут мощные сеты от популярных DJ, в числе которых DJ Sasha Spi. Вход на все мероприятия и кинопоказы бесплатный. Подробное расписание можно найти на официальном сайте проекта.

Фото: пресс-служба Tele2

Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2:

«Как и мультиподписка Mixx пространство «Территории MIXX» подходит абонентам любых операторов, поэтому это территория для всех без исключения. Гостей ждет гремучая смесь развлечений и полезного контента, разнообразную программу по достоинству оценят люди разных возрастов. Приглашаем казанцев и гостей города отлично провести время в пространстве «Территории Mixx».

Идея «Территории Mixx» тесно связана с мультиподпиской Mixx. Сейчас это 24 опции, среди которых дополнительные 50 Гб интернета каждый месяц, защита от спама, подписка на музыкальные сервисы, онлайн-кинотеатры и библиотеки, телемедицина, а также предложения от других популярных сервисов и интернет-магазинов.

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