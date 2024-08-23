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Малому и среднему бизнесу Татарстана предложили подобрать цифровые решения на В2В-маркетплейсе МТС

МТС, цифровая экосистема, запустила собственный...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, запустила собственный маркетплейс цифровых решений для малого и среднего бизнеса. Маркетплейс обеспечит удобный выбор технологий для бизнеса и онлайн-покупки цифровых B2B-продуктов в режиме «одного окна». В будущем на площадке появятся комплексные предложения, рассчитанные для отдельных отраслей и направлений бизнеса, а также персональные рекомендации и консультации виртуального ассистента для предпринимателей.

Платформа разработана продуктовой командой МТС. На витрине размещено более 100 сервисов для бизнеса из экосистемы МТС. Цифровые продукты, работающие на основе Big Data, ИИ и IoT, разделены на категории: это геосервисы, информационная безопасность, связь и интернет, облачные решения, таргетированные рассылки и реклама МТС Маркетолог, искусственный интеллект, совместная работа, коммуникации и «Интернет вещей».

Например, на витрине уже доступно российское программное обеспечение и оборудование по сервисной модели, сервис управления командами «Мобильные сотрудники», интеллектуальное решение для управления встречами и задачами МТС Линк, облачное видеонаблюдение и видеоаналитика.

Платформа позволяет сразу оплачивать товары, либо откладывать их в корзину, чтобы вернуться и оплатить позже. Для удобства навигации разработчики предусмотрели множество фильтров, позволяющих выбирать сервисы, например, по размеру бизнеса, потребностям клиента и отрасли. Благодаря кратким описаниям предприниматель сможет быстро разобраться во всех тонкостях передовых технологий и подобрать подходящие решения в режиме конструктора.

Технологичная платформа гарантирует безопасность и надежность всех операций, а для оформления покупки предпринимателю достаточно ввести всего два реквизита - ИНН и ОГРН. При этом приобрести можно не только сам продукт, но и дополнительные опции к нему в один клик.

«Согласно исследованиям, Татарстан уже второй квартал подряд входит в тройку российских регионов по уровню деловой активности предприятий МСБ. Наш маркетплейс поможет трудолюбивым и предприимчивым татарстанцам в привычном современном формате подобрать цифровые решения для своего бизнеса, а «умный» поиск и виртуальный ассистент значительно ускорят и облегчат поиск. В будущем витрина B2B-маркетплейса пополнится собственными новыми продуктами, а также партнерскими предложениями», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

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