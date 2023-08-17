Максимальная ставка по вкладам в Сбере достигла 12% годовых

В связи с повышением ключевой ставки Банка России Сбер увеличил доходность по рублёвым вкладам. Максимальная ставка по ним теперь составляет 12% годовых. Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки «Лучший %»* на три года и увеличивают баланс срочных рублёвых вкладов, в том числе за счёт перевода средств с валютных вкладов.

Также выросла доходность СберВкладов и линеек «Управляй» и достигла 11,26% годовых по вкладу «СберВклад Прайм Лидер» (при открытии на 2 месяца на сумму от 100 тыс. рублей) и 8,31% годовых по вкладу «Лидер Управляй+» (при открытии вклада на сумму от 10 млн рублей сроком на 3 месяца).

Ознакомиться с новыми условиями вкладов Сбера можно на сайте банка в разделе «Вклады и счета». Повышенные ставки начали действовать с 17 августа.

*«Лучший %», «Лучший % Премьер», «Лучший % Лидер», «Лучший % Лидер Зарплатный», «Лучший % Зарплатный», «Лучший % Премьер Зарплатный».