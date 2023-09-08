Важное в РТ
· Служба новостей

Крупный российский банк надеется на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году

Подписаться в Telegram

В преддверии VIII Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в текущем году, после этого в банке ожидают повышения спроса на кредиты.

Напомним, действующая ключевая ставка составляет 12,0%. Последнее повышение произошло в рамках внеочередного заседания Банка России 15 августа.

Анатолий Попов отметил, что основной задачей регулятора была стабилизация валютного курса, которая успешно выполняется. По мере улучшения ситуации ожидается снижение ключевой ставки.

«Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться. Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время – это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», - рассказал Попов в своем интервью Интерфаксу.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

12 часов назад

«Внес значительный вклад»: в Татарстане ушел из жизни экс-министр промышленности и торговли

Новости Казани

день назад

Поражение стало первым в сезоне: в Казани «Ак Барс» проиграл «Сочи»

отравить тараканов в квартире в москве цена

Новости Казани

день назад

Появится на берегу Казанки: в столице РТ планируют построить комплекс «Яр Парк»

Интересное в Казани

3 дня назад

Как приостановить старение? Доступный способ, который нужен каждому после 25 лет

демонтаж перегородок из гкл в Москве

Лонгриды

6 часов назад

Появится ли в школах Казани сексуальное воспитание? И каким оно может быть

Новости Казани

день назад

Оповестят о принятом решении: в Казани изымают три дома в Вахитовском районе

Новости Казани

10 часов назад

Площадь территории - 23,6 га: в Казани планируют блокированную застройку вдоль Ноксы

Новости Казани

день назад

Рынок станет объектом городского притяжения: в Казани обновят территорию Московского рынка
Новости Казани
4 дня назад

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

«Отрезала парк "Спортивный"»: стало известно, какие изменения могут внести в генплан Казани

Важное в РТ

41 минуту назад

Крупный российский банк надеется на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году

Новости Татарстана

41 минуту назад

Изучат основы ислама: в Татарстане набирают слушателей в «Школу одного дня»

Важное в РТ

3 часа назад

В августе выдачи ипотеки в Татарстане достигли рекорда

Новости Казани

4 часа назад

Экскурсию провел директор: в театр Камала в Казани приехал Федор Бондарчук
Будет состоять из пяти этапов: для подростков с ОВЗ проведут обучение предпринимательству
Новости Татарстана
час назад

Будет состоять из пяти этапов: для подростков с ОВЗ проведут обучение предпринимательству

Важное в РТ

4 часа назад

Мобильный оператор поможет организовать навигацию танкеров-газовозов в Арктике

Новости Татарстана

4 часа назад

Могут повлиять на проект: жителей Челнов спрашивают о пожеланиях при благоустройстве озера в парке «Прибрежный»

Новости Казани

6 часов назад

Центр образовательных компетенций НТИ провел образовательный интенсив для учащихся IT-лицея Казани
Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани