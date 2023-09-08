Крупный российский банк надеется на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году
В преддверии VIII Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в текущем году, после этого в банке ожидают повышения спроса на кредиты.
Напомним, действующая ключевая ставка составляет 12,0%. Последнее повышение произошло в рамках внеочередного заседания Банка России 15 августа.
Анатолий Попов отметил, что основной задачей регулятора была стабилизация валютного курса, которая успешно выполняется. По мере улучшения ситуации ожидается снижение ключевой ставки.
«Более высокое по предыдущим меркам финансирование снижает спрос на новые кредиты. При этом у нас большое количество кредитов по плавающим ставкам. Возможно, в моменте это финансирование будет дорогим, но далее ключевая ставка будет снижаться, и, соответственно, расходы на обслуживание долга будут снижаться. Рынок не верит, что ключевая ставка на уровне 12% будет находиться долгое время – это видно по ценообразованию ОФЗ. Мы надеемся, что уже в этом году ключевая ставка будет снижаться, что, соответственно, сделает кредиты для всех участников рынка более привлекательными», - рассказал Попов в своем интервью Интерфаксу.