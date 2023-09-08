Крупный российский банк надеется на начало снижения ключевой ставки уже в 2023 году

В преддверии VIII Восточного экономического форума зампред правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил, что банк надеется на начало снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже в текущем году, после этого в банке ожидают повышения спроса на кредиты.

Напомним, действующая ключевая ставка составляет 12,0%. Последнее повышение произошло в рамках внеочередного заседания Банка России 15 августа.

Анатолий Попов отметил, что основной задачей регулятора была стабилизация валютного курса, которая успешно выполняется. По мере улучшения ситуации ожидается снижение ключевой ставки.