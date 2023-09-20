Крупные банки вводят безбумажное оформление кредитов

Российские банки активно тиражируют процессы безбумажного обслуживания во внутренних процессах и в рамках взаимодействия с клиентами. Например, банки группы ВТБ реализуют программы безбумажного оформления потребительских кредитов и кредитных карт. В частности, банк «Открытие» запустил такую услугу в рамках доставки банковских продуктов на дом.

При такой процедуре оформления кредита клиент вместо полного бумажного комплекта документов подписывает только один — заявление на получение моментальной карты. Благодаря этому время встречи с представителем банка сокращается примерно в три раза — до 10 минут. Только в банке «Открытие» безбумажное оформление кредитов и кредитных карт позволит сэкономить порядка 18 тонн бумаги за год.

Согласно статистике банка «Открытие», онлайн-оформление банковских продуктов становится всё популярным у населения: более половины - 51% приходится на сайт, приложение и интернет-банк. Доля онлайн-продаж кредитов составляет 69%, а кредитных карт — 45%. Одновременно с начала года онлайн-продажи кредитов выросли на 44%, а кредитных карт — на 19%.