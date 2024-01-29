Важное в РТ
· Служба новостей

Конькам все возрасты покорны: отдых на катках больше всего привлекает после 30 лет

Конькам все возрасты покорны: отдых на катках больше всего привлекает после 30 лет

Фото: пресс-служба билайна

Подписаться в Telegram

Катание на коньках – одно из излюбленных развлечений россиян в зимний сезон. При этом, как оказалось, мужчины в два раза чаще женщин предпочитают проводить время на льду. Такими любопытными данными поделились специалисты билайн.аналитики, которые изучили интернет-активность своих клиентов на крупнейших катках в восьми городах страны.

В ходе исследования также выяснилось, что наибольшей популярностью этот вид досуга пользуется у людей в возрасте от 30 до 45 лет.

Между тем, чаще всего на каток ходят в пятницу – именно в этот день недели фиксируется самое высокое потребление интернет-трафика у клиентов оператора. А пиковым временем стал промежуток с 18 до 19 часов.

Интересно посмотреть и на то, как различается цифровая активность посетителей катков от города к городу. Так, в тройку лидеров по объему среднего трафика на одного клиента входят Калининград, Новосибирск и Санкт-Петербург – примерно по 5 ГБ. Следующими по этому показателю идут Екатеринбург, Казань и Ростов-на-Дону – здесь абонент тратит в среднем почти 4 ГБ интернет-трафика.

Каток – это и место, где можно сделать множество красивых фото, чтобы поделиться ими в мессенджерах или выложить в социальные сети. Поэтому неудивительно, что любители коньков активно пользуются мобильными сервисами во время катания. Так, одним из самых востребованных приложений у клиентов оператора на катках оказался «ВКонтакте».

Общественные пространства и места массового скопления людей, как правило, отличает высокая трафиковая нагрузка, особенно в выходные дни. билайн планомерно развивает свою сеть в городских центрах, чтобы клиенты оставались на связи с близкими даже в праздничной суете. А жители и гости Казани могут перенестись в детство и подарить себе яркие эмоции и впечатления, катаясь на коньках в особой «ламповой» атмосфере, которую билайн создал на катке на Кремлевской Набережной.

В тексте используются данные билайн.аналитики за декабрь 2023. В исследование вошли города: Екатеринбург (каток «Северное сияние»), Воронеж (каток «Богатырь»), Казань (Каток на Кремлевской Набережной), Калининград (каток «Балтика»), Красноярск (каток «Татышев Ice»), Новосибирск (Каток на Михайловской Набережной), Ростов-на-Дону (каток «Ледоград»), Санкт-Петербург (каток у моря в «Севкабель Порт»).

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

22 часа назад

Прокуратура проведет проверку после пожара в казанской больнице

Новости Татарстана

4 часа назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

услуга дезинсекции

Новости Татарстана

день назад

В мэрии Казани показали, как неубранные машины мешают уборке снега

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Ничего не забыли? Список всего, что нужно казанскому школьнику в учебном 2024 году

обучение компьютерной грамотности пенсионеров в Москве

Новости Татарстана

день назад

В Казани задержан пьяный водитель из Москвы

Новости Татарстана

день назад

Илья Авербух провел мастер-класс в Казани

Новости Татарстана

день назад

Жители Казани сообщили о сильном пожаре в больнице

Новости Татарстана

21 час назад

В Казани водитель легковушки не уступил дорогу и попал в больницу
Лонгриды
4 дня назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

55 секунд назад

Горнолыжный скандал: Город-курорт под Казанью разочаровал туристов

Новости Татарстана

50 минут назад

Стоимость квадратного метра жилья в Челнах достигла 165 тысяч рублей

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане в результате массовой драки в колонии погиб один человек

Новости Татарстана

2 часа назад

Метшин: казанцы никогда не променяют родной город на любой другой
«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду
Лонгриды
9 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане за взятку задержали главу отдела инспекции Госстройнадзора

Новости Татарстана

4 часа назад

Власти Казани жалуются на нехватку техники для ликвидации снега

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане отремонтируют здания девяти ветеринарных объединений
Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу
Интересное в Казани
4 дня назад

Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу