Компаниям стал доступен SberJazz на маркетплейсе интернет-банка СберБизнес

Это удобный и безопасный сервис для видеовстреч

Сбер запустил в маркетплейсе интернет-банка СберБизнес собственный сервис для проведения видеовстреч — SberJazz. Решение отвечает всем требованиям корпоративного сектора, обеспечивает полную безопасность данных пользователей, поставляется в облачном формате и может быть развёрнуто в контуре компании заказчика (on-prem).

Одномоментно на звонке может находиться до 200 участников без ограничений по времени. Для проведения масштабных онлайн-мероприятий численностью до 3000 участников есть специальный тариф — SberJazz Webinars, он обеспечивает разные виртуальные пространства для спикеров и слушателей.

Функции, доступные в сервисе: текстовая расшифровка речи, замена фона и шупомодавление, контроль и модерирование встреч, возможность проведения закрытых конференций только для сотрудников компании или, наоборот, доступ внешних пользователей по специальному приглашению. Возможна интеграция с почтовыми сервисами и корпоративным оборудованием.

В ближайшее время пользователям будет доступна функция корпоративного мессенджера, это позволит вести онлайн-встречи и корпоративную переписку в одной среде. Сейчас функционал доступен в рамках закрытого бета-тестирования.

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «Сервисы видеоконференций прочно вошли в нашу жизнь за последние несколько лет, став не просто опцией, а необходимостью. SberJazz — собственное решение Сбера, которое стало основным инструментом для рабочих встреч внутри банка. Мы готовы поделиться своим полностью безопасным решением с российским бизнесом, и SberJazz теперь стал доступен в линейках сервисов и услуг в маркетплейсе СберБизнес. Возможности нашего инструмента полностью отвечают всем потребностям современного предпринимателя».

Также категорию небанковских сервисов СберБизнес пополнили «Portal DA», сервис Сбера по продаже непрофильных активов и залогового имущества, и Звук Бизнес, сервис для управления аудиомаркетингом компании. Всего в маркетплейсе СберБизнес представлены 37 небанковских сервисов.