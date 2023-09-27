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Комитет по развитию туризма Казани будет развивать туристическую отрасль при поддержке Сбера

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Сбер поможет Комитету по развитию туризма Казани определить портрет туриста и востребованные маршруты, а также повысить привлекательность региона для отдыхающих

СберАналитика и Муниципальное казённое учреждение (МКУ) «Комитет по развитию туризма г. Казани» подписали соглашение о сотрудничестве для исследования турпотока города и повышения его привлекательности среди туристов.

С помощью сервисов СберАналитики, разработанных для госсектора, власти города получат агрегированную и обезличенную информацию о численности туристов с разбивкой по крупным городам и муниципалитетам, данные об основных категориях трат, среднем чеке и других важных критериях. Исследование в динамике покажет сведения по обороту денежных средств, социально-демографические характеристики гостей, продолжительность пребывания и влияние событий на посещаемость Казани.

СберАналитика представит портрет среднестатистического путешественника города. Полученная информация станет хорошей базой при подготовке к новому туристическому сезону.

Андрей Оберемок, генеральный директор СберАналитики:

«На основе больших данных СберАналитика помогает определить, какие туристические маршруты будут пользоваться наибольшей популярностью и как привлечь максимальное количество гостей в регион. Исследование покажет, какие города пользуются большей популярностью или требуют дополнительной инфраструктуры. Это поможет по-новому взглянуть на инвестиционную привлекательность Казани и упрочить популярность региона среди туристов на федеральном уровне».

Дарья Санникова, директор МКУ «Комитет по развитию туризма г. Казани»:

«Чтобы принимать эффективные решения в реализации той или иной стратегии, необходимо обладать полнотой данных. СберАналитика помогает нам получить социально-демографический портрет туриста, его платёжеспособность, на основании которой можно определить целевую аудиторию. Такие критерии, как численность и продолжительность пребывания туристов, регион прибытия помогут выстроить качественные рекламные кампании.

Мы также работаем над увеличением процента возвратных туристов в Казани, а такие данные, как частота посещения, позволят оценить уровень туристической лояльности. Сейчас среди регионов очень большая конкуренция за туриста, поэтому мы должны вовремя реагировать на любые изменения, которые происходят в динамике туристического потока, чтобы оставаться в тренде».

Панель СберАналитики — «Туризм» — содержит сведения о турпотоке в регионе, причём с разбивкой по крупным городам и муниципалитетам. Панель показывает, сколько туристов посещает регион, как долго они находятся в области, откуда приезжают, сколько тратят и на что именно, каков средний чек их расходов и многое другое. Исследование также демонстрирует, какой транспорт используют гости (общественный или личный), сколько наличных снимают накануне и во время поездки и сколько тратят безналично.

Информация в панелях СберАналитики агрегируется и структурируется на основе анализа большого массива обезличенных данных о фактическом финансовом поведении населения и организаций. Применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации (NN 2766156, 2766548, 2767465, 2770568, 2771000) и моделей машинного обучения обеспечивает высокую точность и широкое покрытие платформы.

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