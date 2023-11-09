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Команда АО «Транснефть – Прикамье» прошла в суперфинал конкурса «Наше время – Безнен заман»

Команда АО «Транснефть – Прикамье» прошла в суперфинал конкурса «Наше время – Безнен заман»

Источник: пресс-служба АО «Транснефть – Прикамье»

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В Доме культуры «Нефтьче» г. Альметьевска завершился второй зональный этап XI открытого республиканского телевизионного фестиваля творчества работающей молодежи «Наше время — Безнең заман». Ежегодное мероприятие проходит при непосредственной поддержке Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Цель - формирование нового поколения инженерно-технических кадров и популяризация рабочих профессий.

За право выйти в суперфинал масштабного проекта работники АО «Транснефть – Прикамье» боролись наряду с 250 представителями молодежи предприятий и организаций республики. Свои способности в номинациях «Музыкальное направление», «Танцевальное направление» и «Минута славы» продемонстрировали слесари, инженеры, дефектоскописты, диспетчеры, экономисты и представители других профессий предприятия.

Хореографические номера «Татарский вальс» и «Танец в стиле 80-х», исполненные работниками предприятия, стихотворение собственного сочинения о событиях СВО, прочитанное Таисией Исаевой, и отрывок из романа И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев» в исполнении Дениса Детистова получили высокую оценку членов жюри. По итогам второго зонального этапа команда АО «Транснефть – Прикамье» заняла призовые места в четырех номинациях и показала третий результат в общекомандном зачете.

Сборную предприятия ожидает суперфинал в ноябре в г. Казани, где помимо представленных ранее номеров будет также продемонстрирована «Визитка-презентация предприятия». В заключительной части мероприятия его участники будут соревноваться за гран-при фестиваля и переходящий Кубок Раиса РТ.

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