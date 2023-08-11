Клиенты ВТБ удвоили спрос на вклады в рублях

За последние десять дней клиенты ВТБ открыли в банке более 131 тысячи рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате, объем портфеля рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей.

"В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразилось на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе. Только в ВТБ число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов кратно выросло уже за первые 10 дней после обновления ставок. Важно отметить, что рост спроса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня - основной сберегательный инструмент, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции, и доверие к нему только увеличивается", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике ВТБ, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. В основном, вклады для вложения средств выбирают женщины: на таких клиентов приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тысяч рублей. Чаще всего к такому инструменту сбережений прибегают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.

В конце июля ВТБ улучшил условия по своим вкладам в рублях для розничных клиентов. Ставки повысились на 0,5-0,95 пп в зависимости от срока и продукта. Таким образом размещение средств для вкладчиков ВТБ сегодня доступно с максимальной доходностью до 10% годовых. Кроме того, банк по-прежнему предлагает 10% по накопительному счету "Сейф", что позволяет новым клиентам, предпочитающим держать средства "под рукой", получать высокий процент на временно свободные средства.

Чаще всего при размещении средств в банке клиенты выбирают ВТБ-Вклад, который был запущен взамен 12 разным депозитам в середине мая. Вкладчики могут настроить его условия под индивидуальные потребности: выбрать оптимальные для себя срок, вариант выплаты процентов, при необходимости - опцию пополнения и частичного снятия. За последний месяц на него приходится примерно каждый второй открытый вклад.

ВТБ – один из лидеров российского рынка сбережений. По итогам 7 месяцев 2023 года общий объем портфеля рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.