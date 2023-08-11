Важное в РТ
· Служба новостей

Клиенты ВТБ удвоили спрос на вклады в рублях

Подписаться в Telegram

За последние десять дней клиенты ВТБ открыли в банке более 131 тысячи рублевых депозитов, что в 2,4 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате, объем портфеля рублевых вкладов ВТБ вырос на 50 млрд рублей.

"В новых экономических условиях рублевый депозит выступает основным способом размещения свободных средств. Решение ЦБ увеличить ключевую ставку и последовавший за этим рост ставок по вкладам в крупнейших банках мгновенно отразилось на условиях вкладов крупнейших игроков и, как следствие, клиентском спросе. Только в ВТБ число запросов на размещение свободных средств или продление ранее оформленных вкладов кратно выросло уже за первые 10 дней после обновления ставок. Важно отметить, что рост спроса на рублевые вклады происходит даже на фоне изменения курса национальной валюты. Это подтверждает, что рублевый депозит для населения сегодня - основной сберегательный инструмент, гарантирующим высокий доход и защиту от инфляции, и доверие к нему только увеличивается", – прокомментировала начальник управления "Сбережения" ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике ВТБ, размещать средства россияне предпочитают в среднем на полгода. В основном, вклады для вложения средств выбирают женщины: на таких клиентов приходится 57% открытых в банке депозитов за последние десять дней. Средний чек одного депозита составляет 565 тысяч рублей. Чаще всего к такому инструменту сбережений прибегают жители Москвы и области, а также Санкт-Петербурга. В топ-5 регионов по количеству открываемых депозитов входят также Ростовская и Нижегородская области.

В конце июля ВТБ улучшил условия по своим вкладам в рублях для розничных клиентов. Ставки повысились на 0,5-0,95 пп в зависимости от срока и продукта. Таким образом размещение средств для вкладчиков ВТБ сегодня доступно с максимальной доходностью до 10% годовых. Кроме того, банк по-прежнему предлагает 10% по накопительному счету "Сейф", что позволяет новым клиентам, предпочитающим держать средства "под рукой", получать высокий процент на временно свободные средства.

Чаще всего при размещении средств в банке клиенты выбирают ВТБ-Вклад, который был запущен взамен 12 разным депозитам в середине мая. Вкладчики могут настроить его условия под индивидуальные потребности: выбрать оптимальные для себя срок, вариант выплаты процентов, при необходимости - опцию пополнения и частичного снятия. За последний месяц на него приходится примерно каждый второй открытый вклад.

ВТБ – один из лидеров российского рынка сбережений. По итогам 7 месяцев 2023 года общий объем портфеля рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.

Следующая новость ↓

Популярное

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города
Гид по скидкам Казани
6 часов назад

Куда пойти в Казани вечером: гид по необычным локациям города

Лонгриды

день назад

Татарстан вновь накроет разрушительный ураган? какая погода ждёт жителей республики в августе

Гид по скидкам Казани

день назад

Важные номера: сборник самых необходимых номеров для жителей Казани

уничтожение клопов тараканов и других насекомых грызунов вирусов плесени запахов дезинфекция с

Новости Казани

4 часа назад

Обещали культурно-досуговый центр: в Казани люди выступили против очередной многоэтажной застройки

Новости Татарстана

2 дня назад

Экстремальный отдых в Казани: топ-10 вопросов о развлечениях на квадроциклах и багги

полировка ювелирных украшений в Москве

Новости Казани

день назад

Резервируют десять земельных участков: в Казани появится новая развязка

Новости Татарстана

день назад

Объем выдачи ипотеки в Татарстане вырос на 40%

Новости Казани

20 часов назад

Зафиксировали 104 аварии: в Казани накануне два человека были сбиты насмерть

Новости Татарстана

день назад

Самый красивый звездопад в году: стало известно, когда жителям Казани будет доступно невероятное зрелище

Новости Татарстана

34 минуты назад

Дадут всем от 12 000 до 17 000. Вернутся ли президентские выплаты для подготовки к 1 сентября?
Лонгриды
4 минуты назад

От 12 до 17 тысяч: какие выплаты получат семьи школьников в 2023 году

От 12 до 17 тысяч: какие выплаты получат семьи школьников в 2023 году

Новости Татарстана

39 минут назад

Важно избегать такой активности: врач Татарстана прокомментировала работ на грядках в сильную жару

Интересное в Казани

день назад

Обзор на пригород Казани: какой район выбрать для собственного дома?

Важное в РТ

54 минуты назад

Клиенты ВТБ удвоили спрос на вклады в рублях

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане тренд на фото в стиле Барби продержался всего неделю
Выплатит штраф: в Казани в отношении бизнесмена возбудили дело из-за дискредитации ВС РФ
Новости Казани
9 минут назад

Выплатит штраф: в Казани в отношении бизнесмена возбудили дело из-за дискредитации ВС РФ

Важное в РТ

час назад

Молодая актриса из Казани снялась в новом комедийном сериале «СуперИвановы» на ТВ-3

Новости Казани

час назад

Погибли 14 человек: на дорогах Казани проведут рейды из-за большого количества аварий

Новости Казани

2 часа назад

Поменяют маршрут шесть автобусов: в Казани 12 августа перекроют дороги и закроют несколько остановок
Не просто соседи: казанский жилой комплекс занял 1 место в чемпионате по футболу
Интересное в Казани
4 дня назад

Не просто соседи: казанский жилой комплекс занял 1 место в чемпионате по футболу