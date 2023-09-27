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Клиенты ВТБ стали чаще оплачивать налоги в цифровых сервисах банка

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Розничные клиенты ВТБ на 25% чаще использовали сервис оплаты налогов в этом году. Абсолютное большинство из них выбирают онлайн-платежи – более 95%. Их число превышает 1,5 млн человек. По оценкам банка, к концу года количество клиентов, которые оплатят налоги через ВТБ Онлайн, достигнет 3 млн человек.


С начала года клиенты ВТБ провели в онлайн-банке 3,5 млн платежей по налогам. Их объем вырос на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,9 млрд рублей. В топ-5 городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Казань, Самара. Количество пользователей, которые оплатят налоги через ВТБ Онлайн, выросло в 5 раз, превысив 1,5 млн человек.

«В этом году ФНС изменила порядок учета начислений и платежей по налогам. У всех налогоплательщиков появился единый налоговый счет, а с сентября выставлены начисления за 2022 год. Их необходимо оплатить до 1 декабря, после этой даты по ним будут начисляться пени, — отметил Руслан Новиков, начальник управления «Платежи» департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ. — Мы видим значительное увеличение интереса клиентов к оплате налогов через онлайн-банк – рост числа плательщиков более чем в 5 раз. Для них в ВТБ Онлайн реализованы различные способы оплаты, наиболее популярны — оплата по выставленному счету и оплата из личного кабинета налогоплательщика физического лица с прямым переходом в ВТБ Онлайн. Клиентов привлекает скорость поступления информации в ФНС, а также простота и удобство сервиса оплаты. Самым активным месяцем по оплате начислений традиционно становится ноябрь. Мы ожидаем, что до конца года число клиентов может вырасти в 2 раза, до 3 млн человек».


Пользователи ВТБ Онлайн могут без комиссии перечислить единый налоговый платеж несколькими способами:

· на сайте Федеральной налоговой службы с прямым переходом в личный кабинет онлайн-банка;

· через сканирование квитанции, даже если нет QR-кода;

· по уникальному идентификатору начислений в разделе «поиск по УИН»;

· по свободным реквизитам из квитанции.

Кроме того, пользователи ВТБ Онлайн могут отслеживать и оплачивать просроченные налоги и пени. Для этого в разделе «Платежи» нужно выбрать вкладку «Налоги» и ввести свой ИНН. Здесь появятся текущие налоговые задолженности, а если их нет – банк уведомит в случае их возникновения. С 1 декабря клиенты смогут найти и оплатить свои задолженности во всех системах через поиск по ИНН.

Сегодня в ВТБ Онлайн также можно оплатить без комиссии услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД и включенные в каталог детские сады, в том числе по QR-коду из выставленной квитанции в веб-версии онлайн-банка. Каталог ВТБ Онлайн постоянно пополняется новыми провайдерами, что помогает клиентам оплачивать услуги без заполнения реквизитов всего в пару кликов.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО).

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