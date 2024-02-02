Клиенты ВТБ смогут заказать платежный стикер для близких
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В ВТБ Онлайн у розничных клиентов банка появилась возможность оформить к своему счету платежный стикер для родственника или друга и получить его в день заказа. Ранее, чтобы обеспечить доступ к своему счету для третьих лиц, клиенты могли привязать к нему только именные карты, изготовление которых занимает от 2 до 5 дней.
Теперь, чтобы эффективнее вести семейный бюджет и не тратить время на регулярные переводы средств близким, клиенты ВТБ могут заказать для родителей, детей, других родственников и друзей не только дополнительные карты, но и платежные стикеры.
С помощью стикера клиенты банка могут бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Стикер надежно защищен: на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать. Владельцы счета могут устанавливать лимиты на платежи по дополнительным стикерам, также сохранятся все вознаграждения по программе лояльности, в том числе кешбэк до 50% за покупки у партнеров программы.
ВТБ запустил выдачу платежных стикеров розничным клиентам в октябре 2023 года. С октября по декабрь банк выдал более 400 тыс. дебетовых и кредитных стикеров. С декабря 2023 года ВТБ также выдает детские платежные стикеры. Чаще всего новый платежный инструмент используют клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга, также в топе городов: Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Челябинск.
Для оформления стикера на третье лицо не нужно предоставлять доказательство родства или собирать письменные разрешения от будущих пользователей – достаточно решения владельца счета и участников. Платежный стикер доступен для заказа онлайн или в отделении банка, получить его можно в тот же день.
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