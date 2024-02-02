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Клиенты ВТБ смогут заказать платежный стикер для близких

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В ВТБ Онлайн у розничных клиентов банка появилась возможность оформить к своему счету платежный стикер для родственника или друга и получить его в день заказа. Ранее, чтобы обеспечить доступ к своему счету для третьих лиц, клиенты могли привязать к нему только именные карты, изготовление которых занимает от 2 до 5 дней.

Теперь, чтобы эффективнее вести семейный бюджет и не тратить время на регулярные переводы средств близким, клиенты ВТБ могут заказать для родителей, детей, других родственников и друзей не только дополнительные карты, но и платежные стикеры.

С помощью стикера клиенты банка могут бесконтактно оплачивать покупки, а также снимать наличные в банкоматах, которые поддерживают работу по NFC. Стикер надежно защищен: на нем нет данных карты и, как на обычную карту, на него можно установить ПИН-код, а при потере оперативно заблокировать. Владельцы счета могут устанавливать лимиты на платежи по дополнительным стикерам, также сохранятся все вознаграждения по программе лояльности, в том числе кешбэк до 50% за покупки у партнеров программы.

ВТБ запустил выдачу платежных стикеров розничным клиентам в октябре 2023 года. С октября по декабрь банк выдал более 400 тыс. дебетовых и кредитных стикеров. С декабря 2023 года ВТБ также выдает детские платежные стикеры. Чаще всего новый платежный инструмент используют клиенты из Москвы и Санкт-Петербурга, также в топе городов: Нижний Новгород, Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск и Челябинск.

«Возможность оформить платежный стикер на третье лицо – новый этап в рамках развития проекта «Семейный банк», который направлен на создание максимально комфортного комплексного обслуживания семей. Сегодня клиенты ВТБ могут создать единый «кошелек», выпустив для близкого человека дополнительную карту или стикер. Это позволяет эффективнее управлять финансами семьи, экономить время на ежедневные переводы и без комиссии перечислять средства родственникам и друзьям, даже если они не являются клиентами ВТБ. Стикеры популярны в первую очередь среди владельцев смартфонов на iOS, 25% всех платежей они осуществляют именно с помощью них. При этом мы видим, что клиенты, которые пользуются стикером помимо карт, совершают в 2 раза больше транзакций», – отмечает руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Ростислав Яныкин.

Для оформления стикера на третье лицо не нужно предоставлять доказательство родства или собирать письменные разрешения от будущих пользователей – достаточно решения владельца счета и участников. Платежный стикер доступен для заказа онлайн или в отделении банка, получить его можно в тот же день.

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