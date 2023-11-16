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Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу

Клиенты Tele2 могут купить смартфоны Xiaomi и Infinix со скидкой 55% в Черную пятницу

Фото: пресс-служба Tele2

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Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает выгодное предложение к Черной пятнице. Клиенты могут купить популярные и качественные смартфоны Xiaomi и Infinix меньше чем за полцены в комплекте со страховкой и тремя месяцами связи. Бренды Infinix и Xiaomi наиболее востребованы в рознице Tele2 – по итогам 9 месяцев 2023 года их продажи выросли на 20% год к году.

Tele2 предлагает начать подготовку к Новому году и купить подарок на выгодных условиях. Акция приурочена к распродаже в рамках Черной пятницы, которая традиционно стартует в середине-конце ноября. Предложение доступно новым клиентам во всех точках продаж Tele2 и актуально до 4 декабря. Комплект включает смартфон со скидкой 55%, три месяца связи на оптимальном тарифе и защиту для гаджета.

Скидка 55% распространяется на две модели Infinix: Infinix HOT 30i 8/128G, Infinix HOT 30 8/128Gb. По акции можно также приобрести три модели Xiaomi: Xiaomi Redmi 10C 4/64Gb, Xiaomi Redmi Note 10S 128Gb, Xiaomi Redmi Note 10S 64Gb. На остальные устройства в рамках акции действует скидка до 40%.

Страховка покрывает различные риски: поломку гаджета, заливание жидкостью, пожар и кражу. Она будет действовать в течение 24 месяцев. Ее стоимость рассчитывается исходя из цены устройства.

Акционный комплект также включает оплату услуг связи на три месяца и мультиподписку MiXX со 100%-й скидкой на тот же период. MiXX позволяет клиенту пользоваться онлайн-кинотеатрами, музыкальным стриминговым сервисом, скидками на образовательные платформы и покупки, а также дает 50 Гб трафика в дополнение к пакету тарифа.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту необходимо купить акционную модель смартфона в салоне связи Tele2 или на сайте tele2.ru. При покупке по спецпредложению онлайн страховка и SIM-карта с услугами связи за три месяца добавятся в корзину автоматически. Все товары и услуги оплачиваются комплектом в одном чеке. При покупке в салоне надо просто сообщить консультанту о желании приобрести смартфон по акции «Черный – к выгоде». Подробная информация об условиях доступна у продавцов-консультантов в салонах связи оператора и на сайте.

Новые клиенты, которые подключаются к Tele2 в рамках акции, могут оценить преимущества пользования услугами оператора. Среди них возможность перенести в Tele2 остатки минут и гигабайтов от прошлого оператора, несгорающие пакеты услуг, которые легко менять на бонусы или продавать на «Маркете», заморозка цены до конца 2024 года.

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