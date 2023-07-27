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Клиенты СберСтрахования в первом полугодии 2023 года оформили на 31% больше страховок от клещей

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В первом полугодии 2023 года страховые полисы «Защита от клеща» в СберСтраховании оформили 158 тыс. человек. Это на 31% больше, чем в январе — июле 2022 года. Особенно активны клиенты из Сибири — например, Новосибирской области и Алтая.

83% клиентов купили полис не только на себя, но и включили в него членов семьи. Среднее количество застрахованных в одном полисе — 3 человека. Женщины чаще заботятся о своих близких: именно они составили 60% тех, кто приобрёл «Защиту от клеща» на двух и более человек. Чаще всего страховку от клеща оформляли в мае (в 2022 году — в апреле). Средний возраст застрахованных — 33 года. При этом самым юным клиентам всего несколько месяцев, а самым взрослым — 98 лет.

Больше всего полисов приобрели в Новосибирской, Челябинской и Иркутской областях, Красноярском и Алтайском краях. Так, в Новосибирской области страховку оформили 22 тыс. человек (для сравнения — в Москве и Московской области всего 3 тыс.). Это закономерно, ведь именно в перечисленных регионах больше клещей, как и риск заразиться от них энцефалитом.

Денис Кузьмин, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка»:

«Лето — время путешествий на природу, а в таких поездках важно помнить о безопасности. Мы призываем подумать об этом заранее и оформить страховку от клещей, столкновение с которыми может испортить отдых. Например, на Алтае, в одном из самых популярных российских туристических направлений, встречается много клещей — причем не только в удаленных лесах, но и рядом с крупными туристическими комплексами, такими как Манжерок. Страховка позволит быстро сдать все необходимые анализы и получить квалифицированную помощь».

Петр Колтыпин, вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«Укус клеща может сильно испортить летний отдых, а столкнуться с ними можно как в дальних путешествиях (в Алтайские горы или на Байкал), так и недалеко от дома, на даче или в походе за грибами. Чтобы снизить риски, лучше заранее оформить страховку от клеща: в неприятной ситуации она поможет сдать анализы и получить лечение».

Страховка «Защита от клеща» предусматривает лечение и компенсацию расходов на извлечение паразита и лечение от последствий его укуса на всей территории России. В одном полисе можно застраховать до 6 человек. Недавно СберСтрахование расширила программу страхования «Защита от клеща» и включила в неё лечение таких инфекций, как лихорадка Западного Нила, омская геморрагическая лихорадка и бабезиоз (пироплазмоз).

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