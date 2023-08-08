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Клиенты Сбера могут перевести рупии по номеру счёта в банки Индии

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Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счёта в банки Индии. Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение Сбербанк Онлайн (на устройствах с Android — от версии 14.4 и выше, с iOS — от 14.11 и выше) или веб-версию интернет-банка.

Если на сберегательном счёте клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли — российская валюта.

Минимальная сумма перевода — 50 тыс. рупий или рублей в зависимости от валюты перевода. Комиссия банка — 1% от суммы перевода. Срок доставки — до трёх рабочих дней.

Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка:

«Нашим клиентам доступны переводы в 11 стран, в том числе в Индию, в российских рублях, а теперь переводы в эту страну можно совершать и в национальной валюте — в рупиях со своего сберегательного счета. Учитывая, насколько активно сейчас развивается сотрудничество между нашими странами, мы ожидаем, что услуга Сбера по переводу рупий будет востребована».

Чтобы отправить деньги, воспользуйтесь памяткой по переводам в Индию.

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